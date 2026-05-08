Most érkezett a hír: újraindulhat a magyarok és a horvátok közös olaj- és gázmezője, összeállt a Mol az INA-val – megkezdődtek a tárgyalások

Az INA és a Mol csoport képviselői eredményes és konstruktív egyeztetéseket folytattak a Syrian Petroleum Company (SPC) szír olajvállalat magas szintű delegációjával. A háromnapos látogatás középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítási lehetőségei álltak.

Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása. A csapat azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába. Mindkét fél konstruktívnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, hangsúlyozva közös érdeküket, hogy egy életképes megoldást találjanak a működés újraindítására.

Az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját

Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette,

vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató,

valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója.

Hétfőn és kedden a delegáció a Mol budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott. Továbbá szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Susnjar miniszterrel.

A hivatalos program részeként május 5-én a delegáció ellátogatott a horvátországi Krk szigeti LNG-terminálhoz is. A látogatás rávilágított az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálásának, valamint a modern infrastruktúra kiépítésének kulcsfontosságú szerepére a mediterrán energiaközpontban.