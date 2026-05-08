Most érkezett a hír: újraindulhat a magyarok és a horvátok közös olaj- és gázmezője, összeállt a Mol az INA-val – megkezdődtek a tárgyalások

Több mint egy évtized után újraindítaná szíriai olajtermelését az INA. A horvát olajvállalat és a tulajdonosi jogokat gyakorló Mol eredményes tárgyalásokat folytat erről a Syrian Petroleum Companyval.
VG
2026.05.08, 11:10
Frissítve: 2026.05.08, 11:27

Az INA és a Mol csoport képviselői eredményes és konstruktív egyeztetéseket folytattak a Syrian Petroleum Company (SPC) szír olajvállalat magas szintű delegációjával. A háromnapos látogatás középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítási lehetőségei álltak.

A szíriai olajtermelés újraindításáról tárgyalt a Syrian Petroleum Company delegációja a Mol és az INA képviselőivel / Fotó: Mol

Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása. A csapat azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába. Mindkét fél konstruktívnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, hangsúlyozva közös érdeküket, hogy egy életképes megoldást találjanak a működés újraindítására. 

Az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját 

  • Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette, 
  • vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató, 
  • valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója. 

Hétfőn és kedden a delegáció a Mol budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott. Továbbá szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Susnjar miniszterrel.

A hivatalos program részeként május 5-én a delegáció ellátogatott a horvátországi Krk szigeti LNG-terminálhoz is. A látogatás rávilágított az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálásának, valamint a modern infrastruktúra kiépítésének kulcsfontosságú szerepére a mediterrán energiaközpontban.

A látogatás egyik mérföldköve a közös szakértői csoport május 6-án tartott ülése volt, ahol megvitatták az INA szíriai működésének leállítása óta eltelt időszak infrastruktúrájára és a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérés főbb megállapításait. A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről.

Elégedettek vagyunk a szíriai féllel folytatott tárgyalások eddigi előrehaladásával, és biztatónak tartjuk azt a konstruktív szellemiséget, amelyben ezek zajlanak. Ugyanakkor a több mint egy évtized után történő visszatérés Szíriába összetett feladat – továbbra is vannak kérdések, amelyeket rendezni kell, beleértve a szabályozási, jogi, kereskedelmi és működési szempontokat is. Elkötelezettek vagyunk, hogy végigvigyük a folyamatot

– nyilatkozta Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke.

„A Mol csoport és az INA elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi partnerségeken keresztül tovább erősítse a régiót. Szíria korábban a nemzetközi portfóliónk egyik sarokköve volt: sikeresen felkutattunk és termelésbe állítottuk új szénhidrogén mezőket. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban az olaj- és gáztermelésünk már napi 37,3 ezer hordó olajegyenértéket ért el. Működésünk 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektetettünk be az országban, és a beruházások részeként épült meg a Hayan gázmező új gázfeldolgozó üzeme is” – mondta Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója.

