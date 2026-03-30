Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort a békéscsabai országjárásán – fotók

Van néhány dolog, amit csak a magyarok mertek megtenni, ezek miatt Európában sokan példaként tekintenek ránk, amit mások bajnak tekintenek: ezzel érdemelte ki a magyar választás az óriási nemzetközi figyelmet: erről beszélt országjárásán Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Békéscsabán összegyűlt hatalmas tömeg előtt.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarország példa, illetve ellenség a migráció ügyében

Az egyik ilyen dolog: a migrációval az európai politikusok az itt lakók megkérdezése nélkül átalakították az országaikat. Magyarország azonban nem engedi be a migránsokat: ez a magyar példa, és ezért szurkolnak nekünk, akik migránsmentes Európát akarnak.