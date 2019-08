A keresletnövekedés generálja a termékek drágulását

Nem az idei termés mennyisége, hanem a magasabb minőségű termékek iránti kereslet felfutása okozza, hogy az elmúlt évinél magasabb zöldségárakkal találkoznak a fogyasztók – állítja Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője.

A fürtös paradicsom termelői ára 63,3, az édes tölteni való paprikáé – 70 milliméteres méret fölött – 26,5 százalékkal volt magasabb július utolsó harmadában, mint egy évvel korábban – áll a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentésében. A friss zöldségek júliusi fogyasztói árai átlagosan 31,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, míg a felvásárlási áruk ugyanebben az időszakban 16,7 százalékkal nőtt. A gyümölcsárak ugyanakkor nem érik el a tavalyi szintet, annak csak a 97,8 százalékán voltak júliusban – hívta fel a Világgazdaság figyelmét Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője.

Szerinte azonos időszakot tekintve nem a felvásárlás és a fogyasztás szerkezete, hanem inkább a kereskedelmi üzletpolitikák okozzák ezt a jelentős különbséget. Mindezt a szakember arra is alapozza, hogy sem a tavalyi, sem az idei várható termés nem tért el lényegesen az átlagtól, vagyis a kínálati oldal nem okoz ilyen ingadozást.

A hazai zöldségpiacon kevés beszállító tud egész évben ellátást kínálni, méghozzá versenyképesen – szögezte le Fórián Zoltán. De már a közeljövőben is lesznek olyan próbálkozások, amelyekkel a kereskedelem javítani próbál ezen a helyzeten. Nyugaton több példa is van arra, hogy a kereskedő élelmiszerüzemet, feldolgozókapacitást működtet a boltjai ellátására. Zöldségfronton ez termeltetést, esetleg saját post harvest tevékenységet jelenthet.

Az élelmiszer-kereslet növekedésében és szerkezetének változásában a fizetőképesség tartós emelkedése érezhető – mondta. A megnövekedett vásárlóerő együtt jár a minőség és a hozzáadott érték iránti igénnyel, ez pedig szélesedő mozgásteret ad a kereskedőknek az árak kialakításában. Fokozottan igaz ez az olyan termékkörökben, amelyek az egészséges életmódot támogatják – ilyenek a zöldségek is.

