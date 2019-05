A tárgyalások közben is folytatódik a vámháború

A Kína és az Egyesült Államok között folyó vámtárgyalások az utolsó, legnehezebb szakaszukba érkeztek. A megállapodás mindkét félnek érdeke: a büntetővámok az amerikai fogyasztókat éppúgy sújtják, mint a kínai termelőket – áll az Amundi elemzésében.

Határozott erőfeszítések közép- és alacsony szinten, éjt nappallá tévő munka, a megállapodások szövegezése – ez jellemzi a két szuperhatalom közötti tárgyalássorozat. Közben persze zajlik a háború: Trump elnök a közelmúltban tovább növelte a kínai termékekre kivetett büntetővámokat. A konfliktus kapcsán az Amundi szerint recessziótól nem kell tartani:

Kína sokkal jobban felvértezett napjainkban a külső sokkokkal szemben, mint 2008-ban volt, és a belső piacai sem annyira törékenyek.

Trump elnök nemrég közölte, hogy összesen 200 milliárd dollár értékű kínai termékre 10-ről 25 százalékra emeli a büntetővámot. Washington közölte azt is, hogy kész büntetővámot kivetni a maradék, mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai behozatalra is. Ezzel elemzések szerint nyomást akar gyakorolni a kínai vezetésre, hogy minél előbb tegyenek pontot a tárgyalások végére. Kína nem habozott a válasszal: 60 milliárd dollár amerikai importot érintő ellenintézkedéseket jelentett be – június 1-i hatállyal.

Liu He kínai alelnök közölte, hogy tárgyalások lezárásának akkor lehet realitása, ha Washington minden büntetővámot eltöröl. A politikus „kiegyensúlyozott” megállapodásról beszélt, amely biztosítja az „egyenlőséget” és a „tisztességességet”, továbbá nem ássa alá a kínai „szuverenitást”. A szavak mögött az rejlik, hogy a pekingi vezetés úgy érzi, a körvonalazódó megállapodás túlságosan hátrányos a számára, márpedig ezt nehéz lenne otthon elfogadtatni, márpedig politikai támogatásra a meglehetősen autoriter kínai vezetésnek is szüksége van.

Az elemzői konszenzus szerint a kínai gazdaság lassulása az idén a második negyedévben megáll

– az Amundi szerint viszont elképzelhető, hogy ez a vártnál később következik be. A kínai részvények iránti érdeklődést a belső kereslet támogathatja, a pekingi kormányzat pedig várhatóan továbbra is aktívan szerepet vállal a gazdaság élénkítésében. A részvények közül vonzóak lehetnek a nem-ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó, valamint a technológiai cégek papírjai. Mivel a kínai kormány továbbra is csökkenteni szeretné az ország technológiai hátrányát az Egyesült Államokkal szemben, az oktatáshoz, a gyógyszeriparhoz, a félvezető iparhoz és az IT szektorhoz köthető területeken aktív maradhat az állami részvétel.

Nemcsak Pekingnek, hanem Washingtonnak is érdekében áll minél hamarabb pontot tenni a tárgyalássorozat végére, az amerikai inflációban ugyanis hamarosan megjelennek a büntetőtarifák hatásai. A fogyasztási javak drágulnak, s a beszállítói láncok átszervezésének is magasak a költségei. Az amerikai vállalatok elérkeztek arra a pontra, amikor ezeket a kiadásokat már nem képesek lenyelni, kénytelenek áthárítani őket a fogyasztókra.

A térségbeli országok közül a hagyományosan Kínához kötődő gazdaságok számára okozhat a legnagyobb problémát a vámháború (Dél-Korea, Hong Kong és Tajvan), India kevésbé lehet érintett. Jól jöhet ki a vámháborúból Vietnam és Mexikó, ha az amerikai cégek ezekbe az országba szervezik át a beszállítói láncokat.

Szektoronként vizsgálva a kérdést, az ipari ágazatok, különösen az autóipar szenvedheti meg leginkább a konfliktust.

Az Amundi alap-szcenáriója szerint Peking és Washington végül megegyezésre jut, a világgazdaság így az év második felében fellendülhet. A várakozások szerint a kereskedelmi krízis elmúltával a nagy központi bankok továbbra is folytatják a növekedést támogató gazdaságpolitikájukat.

Az óvatosság azonban nem árt. A piaci volatilitás kínálhat kedvező alkalmat a beszállásra, ugyanakkor a kereskedelmi háború hatásait a piac még nem teljesen árazta be. Így elképzelhető, hogy a kockázatosabbnak ítélt eszközök piacain jókora eladási hullám indulhat el – bár jelenleg nem ez az alap-forgatókönyv.

Érdemes kitérni a jüan-dollár árfolyamra is, hiszen Trump többek között azért indította el a vámháborút, mert az árfolyam mesterséges alulértékelésével vádolta Pekinget – az olcsó jüan versenyképesség javító hatása révén áraszthatták el a kínai termékek az amerikai és a világpiacokat. Az Amundi várakozásai szerint a dollár a 6,7-7 jüanos sávban mozoghat, a 7 jüanos árfolyam erős ellenállási pont. Ennél akkor gyengülhet tovább a kínai deviza, ha Washington további büntetővámokkal akadályozza a kínai kivitelt.