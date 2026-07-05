Semmi értelme nem lesz taxizni éjjel: Vitézy Dávid olyan járaton utazott, ami átrajzolja a közlekedést – „át sem kell szállni, próbálják ki!"

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt egy évben a BKK-val közösen dolgoztak egy olyan hálózat kialakításán, amely jobban alkalmazkodik a főváros és az agglomeráció átalakult közlekedési igényeihez. Vitézy Dávid ennek, a már kézzelfogható eredményéről posztolt a közösségi oldalán vasárnap.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Budakeszi és Budaörs képviselőjével ülünk a 922-esen, a Deák Ferenc térről Budakeszire közvetlenül" – írta a Facebookon a Tisza-kormány minisztere. – Ez az első hétvége, amikor a belvárosból közvetlen Volán-járatok indulnak az agglomerációba, Pécel, Szentendre, Gödöllő, Budaörs, Budakeszi, Maglód, Vecsés, Gyömrő, Törökbálint irányába. Július elsejétől teljesen éjjel-nappal járnak a Volánbuszok Pest megye számos településére, érdemes kipróbálni! - így Vitézy Dávid.

Miről szól ez az egész?

A fejlesztések egyik legfontosabb eleme, hogy több agglomerációs település közvetlen éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal.

Az új rendszerben

Budaörs,

Törökbálint,

Budakeszi

és Zsámbék térsége a Deák Ferenc tér érintésével lesz elérhető,

ráadásul Budaörs és Törökbálint felé félóránként közlekednek majd járatok. Közvetlen kapcsolat jön létre a belváros és Gödöllő térsége között is.

Az éjszakai buszok a Deák Ferenc térről indulnak és az Örs vezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el Gödöllőt.

Szentendre, Budakalász és Pomáz is könnyebben megközelíthető lesz éjszaka, míg Pécel gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal az új 969-es járat által. Gyál esetében a hálózat átalakításával a város teljes területe egységesebben kapcsolódik be az éjszakai közlekedésbe.