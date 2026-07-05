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ételfutár
Delivery Hero
Uber Eat
Uber

Az Uber nem szórakozik tovább az európai piacon, rögtön rámegy a legnagyobb halra: így alakulhat át a magyarországi utcakép, ha leütik a hatalmas üzletet

Nem terjeszkedik önállóan az európai piacokon az Uber Eats, öt, már korábban bejelentett országban mondták le az indulást a Reuters szerint. Nincs szó visszavonulásról, a cég csak kihagyja azt a folyamatot, hogy az alapról felépítse magát, helyette rögtön rárepülnek a piacvezetőre. Májusban már tettek egy nagyjából 10 milliárd eurós ajánlatot a Delivery Hero csoportra. Ha létrejön az üzlet, a magyar Foodora is az Uber tulajdonába kerülhet.
Németh Tamás
2026.07.05., 08:43

Az Uber mindössze néhány hónappal a tervek bejelentése után felfüggesztette tervezett európai ételkiszállítási bővítésének nagy részét, mivel a fuvarmegosztó cég továbbra is a Delivery Hero DHER.DE felvásárlását célozza – írta vasárnap a Financial Times alapján a Reuters.

Az Uber nem szórakozik tovább az európai piacon, rögtön rámegy a legnagyobb halra - Uber Eeats táskákkal nem fogunk tallkozni a pesti utcákon
Az Uber nem szórakozik tovább az európai piacon, rögtön rámegy a legnagyobb halra - Uber Eeats táskákkal csak később találkozhatunk a pesti utcákon Fotó: Hans Lucas via AFP

Ennek alapján az Uber a hét országból ötben – köztük Ausztriában, Norvégiában és Görögországban – nem tervezi az ételkiszállítás elindítását a terjeszkedéssel megcélzott idén . A másik két országot nem nevezte meg.

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Mint ismert, az év elején az Uber bejelentette , hogy hét új európai piacra – Ausztriába, Dániába, Finnországba, Norvégiába, Csehországba, Görögországba és Romániába – tervezi kiterjeszteni ételkiszállítási üzletágát.

A vállalat arra számított, hogy a lépés további 1 milliárd dolláros bruttó bevételt generál a következő három évben. A San Franciscó-i székhelyű vállalat azonban továbbra is a Delivery Hero felvásárlására törekszik, az FT jelentése szerint.

A Delivery Hero májusban közölte, hogy részvényenként 33 eurós (37,74 dolláros) ajánlatot kapott az Ubertől, a Reuters pedig arról számolt be, hogy az amerikai vállalat 25%-ról közel 37%-ra növelte részesedését a német ételszállító cégben, miután részesedést vásárolt a másik részvényestől, az Aspex Managementtől.

Az Uber a Financial Timesnak azt nyilatkozta, hogy a finnországi és dániai bevezetések „hatalmas sikere” után úgy döntött, hogy leállítja a terjeszkedést, és a meglévő piacokon „a lendület folytatására” kíván összpontosítani.

Mi történik most?

Ahelyett, hogy a nulláról, hatalmas marketingköltségek árán harcolna a piacér, az Uber inkább megveszi a piacvezetőt, a Foodorát.  Ha az akvizíció  mégis sikeres lesz, az Uber egy csapásra megszerzi a Delivery Hero teljes globális hálózatát, beleértve a Foodora, a Glovo vagy a Talabat márkákat is. 

A magyar Foodora (korábbi nevén NetPincér) a Delivery Hero csoport teljes tulajdonú leányvállalata. A magyar fogyasztók alig néhány éve szokták meg a NetPincér névváltását Foodorára. Ha az Uber átveszi az irányítást, benne van a pakliban, hogy hosszabb távon a Foodorából is Uber Eats lesz, hogy a globális márkát erősítsék. Erről egyelőre azonban nincsenek konkrét hírek. 

A magyar piacot jelenleg két nagy szereplő uralja: a Foodora és a Wolt. Ha a Foodora mögé beáll az Uber elképesztő tőkeereje és technológiája, az óriási ár- és marketingháborút indíthat el a Wolttal szemben, amiből a vásárlók profitálhatnak a legjobb akciókkal. 

Az Uber egyébként nemrég tért vissza a magyar piacra a Főtaxi partnereként. Ha a Foodora is az övék lesz, Magyarországon is bevezethetik a külföldön már működő "szuper-app" modellt: egyetlen alkalmazásból lehet majd Uber taxit hívni és Foodora ételt/élelmiszert rendelni.

Ha az Uber a teljes globális arculatváltás mellett dönt itthon, a Foodorára jellemző élénk magenta színű táskák, dzsekik és dobozok fokozatosan eltűnnek a városokból. Ez lépés közvetlenül több mint 4000-5000 aktív futárpartnert érint, akik jelenleg a Foodora színeiben dolgoznak. A futárok többsége Magyarországon egyéni vállalkozóként vagy diákként dolgozik. Az Uber is ugyanezt a platform-alapú modellt használja globálisan, így a jogi háttér alapvetően nem változik.

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Az Uber nem szórakozik tovább az európai piacon, rögtön rámegy a legnagyobb halra: így alakulhat át a magyarországi utcakép, ha leütik a hatalmas üzletet

Nem terjeszkedik önállóan az európai piacokon az Uber Eats, öt, már korábban bejelentett országban mondták le az indulást a Reuters szerint.
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