Az Uber nem szórakozik tovább az európai piacon, rögtön rámegy a legnagyobb halra: így alakulhat át a magyarországi utcakép, ha leütik a hatalmas üzletet

Mint ismert, az év elején az Uber bejelentette , hogy hét új európai piacra – Ausztriába, Dániába, Finnországba, Norvégiába, Csehországba, Görögországba és Romániába – tervezi kiterjeszteni ételkiszállítási üzletágát.

A vállalat arra számított, hogy a lépés további 1 milliárd dolláros bruttó bevételt generál a következő három évben. A San Franciscó-i székhelyű vállalat azonban továbbra is a Delivery Hero felvásárlására törekszik, az FT jelentése szerint.

A Delivery Hero májusban közölte, hogy részvényenként 33 eurós (37,74 dolláros) ajánlatot kapott az Ubertől, a Reuters pedig arról számolt be, hogy az amerikai vállalat 25%-ról közel 37%-ra növelte részesedését a német ételszállító cégben, miután részesedést vásárolt a másik részvényestől, az Aspex Managementtől.

Az Uber a Financial Timesnak azt nyilatkozta, hogy a finnországi és dániai bevezetések „hatalmas sikere” után úgy döntött, hogy leállítja a terjeszkedést, és a meglévő piacokon „a lendület folytatására” kíván összpontosítani.

Mi történik most?

Ahelyett, hogy a nulláról, hatalmas marketingköltségek árán harcolna a piacér, az Uber inkább megveszi a piacvezetőt, a Foodorát. Ha az akvizíció mégis sikeres lesz, az Uber egy csapásra megszerzi a Delivery Hero teljes globális hálózatát, beleértve a Foodora, a Glovo vagy a Talabat márkákat is.

A magyar Foodora (korábbi nevén NetPincér) a Delivery Hero csoport teljes tulajdonú leányvállalata. A magyar fogyasztók alig néhány éve szokták meg a NetPincér névváltását Foodorára. Ha az Uber átveszi az irányítást, benne van a pakliban, hogy hosszabb távon a Foodorából is Uber Eats lesz, hogy a globális márkát erősítsék. Erről egyelőre azonban nincsenek konkrét hírek.

A magyar piacot jelenleg két nagy szereplő uralja: a Foodora és a Wolt. Ha a Foodora mögé beáll az Uber elképesztő tőkeereje és technológiája, az óriási ár- és marketingháborút indíthat el a Wolttal szemben, amiből a vásárlók profitálhatnak a legjobb akciókkal.

Az Uber egyébként nemrég tért vissza a magyar piacra a Főtaxi partnereként. Ha a Foodora is az övék lesz, Magyarországon is bevezethetik a külföldön már működő "szuper-app" modellt: egyetlen alkalmazásból lehet majd Uber taxit hívni és Foodora ételt/élelmiszert rendelni.