A feje tetejére állítja a több milliárd dolláros videójáték-ipart a Sony: a japán cég lépése után már semmi nem lesz ugyanaz a szórakoztatóiparban

A Sony bejelentette, hogy 2028 januárjától minden új PlayStation-játék kizárólag digitális formában jelenik meg, ez pedig egy fontos korszakváltás lesz, nem csak a PS életében, hanem az egész videójáték-iparra nézve. A bejelentés utáni pár nap igen beszédes volt: miközben a legnagyobb fejlesztőstúdiók feltűnően hallgatnak, a kereskedők, archiválással foglalkozó szakemberek és iparági elemzők már arról beszélnek, hogy ez egy teljesen új üzleti modell kezdete.

A feje tetejére állítja a több milliárd dolláros videójáték-ipart a Sony: már semmi nem lesz ugyanaz, mint volt / Fotó: Ipek Morel

A történet ráadásul már nem kizárólag a Sonyról szól. Kiszivárgott információk szerint a Microsoft is olyan megoldáson dolgozik, amely a meglévő lemezes játékok digitális licencekké alakítását tenné lehetővé. Tehát a konzolgyártók már nem azon gondolkodnak, hogyan őrizzék meg a fizikai piacot, hanem azon, miként vezessék át a játékosokat egy teljesen digitális jövőbe. A Sony bejelentése után sokan arra számítottak, hogy megszólalnak a legnagyobb kiadók is:

az Electronic Arts,

az Ubisoft,

a Take-Two,

az Activision Blizzard,

a Capcom

vagy éppen a CD Projekt

azonban nem adott ki hivatalos állásfoglalást. Ez önmagában is sokatmondó.

Gazdasági szempontból ugyanis a digitális értékesítés a legtöbb kiadó számára kedvezőbb üzleti modell. Nincs lemezgyártás, nincs csomagolás, nincs szállítás, nincs raktározás, és eltűnnek a kiskereskedelmi jutalékok is. Egy digitálisan eladott teljes árú játék után lényegesen nagyobb nyereség marad a kiadóknál, mint egy boltokban értékesített fizikai példány esetében.

A Microsoft már a lemez utáni korszakra készül

Bár a Microsoft hivatalosan nem kommentálta a Sony döntését, több iparági forrás szerint már fejleszt egy úgynevezett Disc2Digital rendszert, amely belső körökben Positron néven fut. A kiszivárgott információk szerint

a rendszer lehetővé tenné, hogy a játékosok egyszer hitelesítsék meglévő Xbox One vagy Xbox Series lemezes játékaikat, majd azokhoz digitális licencet kapjanak.

Ezután a játékot már lemez nélkül is használhatnák, miközben a licenc továbbra is a fizikai példányhoz kötődne, vagyis annak eladása vagy átadása esetén megszűnne a jogosultság.