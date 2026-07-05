Ásványkincsek: ezek az országok uralják a világ legnagyobb készleteit – rajtuk múlik, hogy lesz-e háború a jövőben
Az Amerikai Egyesült Államok Földtani Intézete közelmúltban megjelent, U,S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2026 című kiadványa és a World Nuclear Association adatai alapján készült elemzés 18 kiemelt ásványkincs esetében mutatja be, mely ország birtokolja a legnagyobb ismert készleteket azokból. Az eredmények rámutatnak arra, hogy az energiaátmenet és a csúcstechnológiai iparágak alapanyagainak ellátása továbbra is néhány meghatározó szereplőtől függ. Az átrendeződés ugyanakkor már megindult, például az Egyesült Államok gőzerővel dolgozik azon, hogy csökkentse a Kína irányába fennálló kitettségét.
Ausztrália öt ásványkincsben is világelső
A vizsgált országok közül Ausztrália emelkedik ki a leginkább, hiszen öt stratégiai ásványkincs készleteinek nagysága alapján is az első helyen áll:
- aranyból,
- uránból,
- vasércből, cinkből és
- mangánból egyaránt a világ legnagyobb ismert tartalékaival rendelkezik.
Ez az egyik legváltozatosabb ásványkincs-vagyonná teszi a kontinensnyi ország erőforrásait.
A vasérc esetében különösen jelentős az előnye:
a világ készleteinek 31 százaléka Ausztráliában található.
Emellett a globális urántartalékok 28 százaléka is az országban koncentrálódik, ami hosszabb távon a nukleáris energia szerepének erősödésével tovább növelheti stratégiai jelentőségét.
Kína megkerülhetetlen szereplő a zöld átállás folyamataiban
Kína két olyan nyersanyagban is világelső, amelyek nélkülözhetetlenek a modern technológiai iparágak számára: a ritkaföldfémek és a grafit készleteiben.
A ritkaföldfémek számos fejlett technológia – többek között az elektromos járművek, a szélturbinák, a félvezetők és a korszerű hadiipari rendszerek – alapvető alapanyagainak számítanak, ráadásul sok felhasználási területen nehezen helyettesíthetők. A grafit szintén kulcsfontosságú, különösen az akkumulátorgyártásban.
Kína a világ ritkaföldfém-készleteinek 52, míg grafitkészleteinek 32 százalékával rendelkezik, ami jelentős befolyást biztosít számára a stratégiai ellátási láncokban.
Az elemzés arra is rámutat, hogy több kritikus nyersanyag esetében a globális készletek döntő része egyetlen országban található.
Ritka ásványkincsek kontentráltan: ezért óriási a kitettség
Az elemzés alapján a Dél-afrikai Köztársaság birtokolja a világ platinafém-készleteinek 83 százalékát, Marokkó a foszfátkészletek 69 százalékát ellenőrzi, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság rendelkezik a globális kobaltkészletek felével.
Ezek a koncentrációk sérülékennyé tehetik a globális ellátási láncokat, hiszen egy-egy politikai, gazdasági vagy biztonsági esemény könnyen kihatással lehet a világpiaci kínálatra.
Hasonlóan meghatározó Indonézia szerepe is, amely a világ nikkelkészleteinek 44 százalékát birtokolja. A nikkel az elektromos autók akkumulátorainak egyik legfontosabb alapanyaga, így az ország pozíciója az elektromobilitás térnyerésével tovább erősödhet.
Az alábbi táblázat a legfontosabb ásványkincsek kapcsán tartalmazza azoknak az országoknak a neveit, amelyek az ismert globális készleteken belül a legnagyobb aránnyal rendelkeznek azokból:
|arany
|Ausztrália
|20%
|ezüst
|Peru
|18%
|réz
|Chile
|21%
|urán
|Ausztrália
|28%
|gyémánt
|Oroszország
|44%
|szén
|Egyesült Államok
|23%
|lítium
|Chile
|25%
|vasérc
|Ausztrália
|31%
|bauxit
|Guinea
|26%
|ritkaföldfémek
|Kína
|52%
|nikkel
|Indonézia
|44%
|kobalt
|Kongói Demokratikus Köztársaság
|50%
|foszfát
|Marokkó
|69%
|grafit
|Kína
|32%
|cink
|Ausztrália
|27%
|kálisó
|Kanada
|45%
|mangán
|Ausztrália
|32%
|platinafémek
|Dél-afrikai Köztársaság
|83%
A kritikus ásványkincsek iránti kereslet várhatóan tovább emelkedik az elektromobilitás, a megújuló energia, az energiatárolás és a digitalizáció gyors terjedése miatt.
Ennek következtében egyre nagyobb stratégiai jelentőséget kapnak azok az országok, amelyek a legnagyobb készletek felett rendelkeznek.
Mivel több kulcsfontosságú nyersanyag kitermelése néhány országra koncentrálódik, az ellátásbiztonság és a nyersanyagfüggetlenség a következő években várhatóan még hangsúlyosabb gazdaságpolitikai és geopolitikai kérdéssé válik az elemzéshez fűzött kommentár szerint.