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nyersanyag
ásványkincs
Ausztrália
Kína

Ásványkincsek: ezek az országok uralják a világ legnagyobb készleteit – rajtuk múlik, hogy lesz-e háború a jövőben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A modern ipar, az elektromos autók, a félvezetőgyártás és az energiatermelés szempontjából kulcsfontosságú ásványkincsek eddig feltárt készletei meglepően kevés ország kezében összpontosulnak. Egy nemzetközi összesítés szerint több stratégiai nyersanyag esetében egyetlen állam rendelkezik a globális tartalékok jelentős részével, ami egyszerre jelent gazdasági előnyt és geopolitikai befolyást az ország számára, más államok számára pedig az ellátás kitettségét növeli az ásványkincsek piacán.
VG
2026.07.05, 07:35

Az Amerikai Egyesült Államok Földtani Intézete közelmúltban megjelent, U,S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2026 című kiadványa és a World Nuclear Association adatai alapján készült elemzés 18 kiemelt ásványkincs esetében mutatja be, mely ország birtokolja a legnagyobb ismert készleteket azokból. Az eredmények rámutatnak arra, hogy az energiaátmenet és a csúcstechnológiai iparágak alapanyagainak ellátása továbbra is néhány meghatározó szereplőtől függ. Az átrendeződés ugyanakkor már megindult, például az Egyesült Államok gőzerővel dolgozik azon, hogy csökkentse a Kína irányába fennálló kitettségét.

ásványkincs, sóder, kavics, illusztráció
Számos fontos ásványkincs globális készletei néhány ország kezében összpontosulnak (illusztráció)
Fotó: Pexels

Ausztrália öt ásványkincsben is világelső

A vizsgált országok közül Ausztrália emelkedik ki a leginkább, hiszen öt stratégiai ásványkincs készleteinek nagysága alapján is az első helyen áll:

  • aranyból, 
  • uránból, 
  • vasércből, cinkből és
  • mangánból egyaránt a világ legnagyobb ismert tartalékaival rendelkezik.

Ez az egyik legváltozatosabb ásványkincs-vagyonná teszi a kontinensnyi ország erőforrásait.

A vasérc esetében különösen jelentős az előnye: 

a világ készleteinek 31 százaléka Ausztráliában található.

Emellett a globális urántartalékok 28 százaléka is az országban koncentrálódik, ami hosszabb távon a nukleáris energia szerepének erősödésével tovább növelheti stratégiai jelentőségét.

Kína megkerülhetetlen szereplő a zöld átállás folyamataiban

Kína két olyan nyersanyagban is világelső, amelyek nélkülözhetetlenek a modern technológiai iparágak számára: a ritkaföldfémek és a grafit készleteiben.

A ritkaföldfémek számos fejlett technológia – többek között az elektromos járművek, a szélturbinák, a félvezetők és a korszerű hadiipari rendszerek – alapvető alapanyagainak számítanak, ráadásul sok felhasználási területen nehezen helyettesíthetők. A grafit szintén kulcsfontosságú, különösen az akkumulátorgyártásban.

Kína a világ ritkaföldfém-készleteinek 52, míg grafitkészleteinek 32 százalékával rendelkezik, ami jelentős befolyást biztosít számára a stratégiai ellátási láncokban.

Az elemzés arra is rámutat, hogy több kritikus nyersanyag esetében a globális készletek döntő része egyetlen országban található.

Ritka ásványkincsek kontentráltan: ezért óriási a kitettség

Az elemzés alapján a Dél-afrikai Köztársaság birtokolja a világ platinafém-készleteinek 83 százalékát, Marokkó a foszfátkészletek 69 százalékát ellenőrzi, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság rendelkezik a globális kobaltkészletek felével.

Ezek a koncentrációk sérülékennyé tehetik a globális ellátási láncokat, hiszen egy-egy politikai, gazdasági vagy biztonsági esemény könnyen kihatással lehet a világpiaci kínálatra.

Hasonlóan meghatározó Indonézia szerepe is, amely a világ nikkelkészleteinek 44 százalékát birtokolja. A nikkel az elektromos autók akkumulátorainak egyik legfontosabb alapanyaga, így az ország pozíciója az elektromobilitás térnyerésével tovább erősödhet.

Az alábbi táblázat a legfontosabb ásványkincsek kapcsán tartalmazza azoknak az országoknak a neveit, amelyek az ismert globális készleteken belül a legnagyobb aránnyal rendelkeznek azokból:

aranyAusztrália20%
ezüstPeru18%
rézChile21%
uránAusztrália28%
gyémántOroszország44%
szénEgyesült Államok23%
lítiumChile25%
vasércAusztrália31%
bauxitGuinea26%
ritkaföldfémekKína52%
nikkelIndonézia44%
kobaltKongói Demokratikus Köztársaság50%
foszfátMarokkó69%
grafitKína32%
cinkAusztrália27%
kálisóKanada45%
mangánAusztrália32%
platinafémekDél-afrikai Köztársaság83%

A kritikus ásványkincsek iránti kereslet várhatóan tovább emelkedik az elektromobilitás, a megújuló energia, az energiatárolás és a digitalizáció gyors terjedése miatt.

Ennek következtében egyre nagyobb stratégiai jelentőséget kapnak azok az országok, amelyek a legnagyobb készletek felett rendelkeznek.

Mivel több kulcsfontosságú nyersanyag kitermelése néhány országra koncentrálódik, az ellátásbiztonság és a nyersanyagfüggetlenség a következő években várhatóan még hangsúlyosabb gazdaságpolitikai és geopolitikai kérdéssé válik az elemzéshez fűzött kommentár szerint.

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