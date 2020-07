Lassan nő a nézők száma a mozikban

Az art mozik már június végén, a multiplexek pedig július elején nyitottak újra. A mozik kihasználtsága jelentősen elmarad az egy évvel korábbitól, alig 10-20 százalékon forognak a filmek.

A nézők egyelőre óvatosak, a visszajelzések szerint bár nagyon várták, hogy kinyissanak mozik, és örültek a nyitásnak, a látogatottság egyelőre mégis jócskán elmarad a járvány előttitől – számolt be a Világgazdaságnak Répás Ágnes, a Budapest Film Zrt. kommunikációs vezetője, és hasonlóan nyilatkozott Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketingigazgatója is.

Az art mozik június 25-én nyitottak újra, július közepéig körülbelül 1200 előadás volt, mintegy hétezer látogatóval. Répás Ágnes elmondta, hogy

a mozik kihasználtsága változó, de általában 10-20 százalékos.

A Művész, a Corvin és a Puskin forgalma a legnagyobb. Az idén már sokadszor tervezik újra az évet, és a folytatás szempontjából sok függ attól is, hogy lesz-e a járványnak második hulláma, és ha lesz, milyen mértékű lesz. Így most még a nagy amerikai kasszasikerek bemutatási időpontja is bizonytalan.

Július a magyar film hónapja, amikor a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére és támogatásával jóval nagyobb hangsúlyt kapnak a magyar filmek. Július végén pedig – a korábbi évekhez hasonlóan – a Vertigo Filmhét kezdődik, több fontos premierrel.



A Budapest Film Zrt. mozijaiban mindenesetre az ősztől nagyon sok fesztivált tartanak a műsorrendi vetítéseken kívül. „A rendezvénynaptárunk betelt, reméljük, hogy további bezárásokkal nem kell számolnunk” – mondta Répás Ágnes, aki a járványhelyzet súlyosbodása esetén éves szinten 75 százalékos nézőszámcsökkenésre számít. Nagyon sok múlik az utolsó negyedéven, a mozik egyik legerősebb időszakán.

A jegyárakon sem a Budapest Film, sem a Cinema City nem változtatott. A Cineworld Group tagjaként a Cinema City Európa második legnagyobb multiplex-üzemeltetője. A fővárosban hat helyszínen, vidéken 12 megyeszékhelyen működtet mozit, 158 teremmel.

A július 2-i újranyitás óta egy hét alatt 14 százalékkal nőtt a nézők száma, de a multiplexek nyitvatartása még rövid, jellemzően 14 óra és 21 óra 30 perc közötti

– közölte Buda Andrea.

A teljes cikk a Világgazdaság hétfői számában olvasható