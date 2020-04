Szabadalmi kérdés is a vírus leküzdése

A különféle gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre robbanásszerűen megnőtt az igény, ennek kielégítésekor a szelle­mi tulajdon védelméről is gondoskodni kell – mondta a Világgazdaságnak Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

A koronavírus elleni védekező eszközök, gyógyszerek kifejlesztése nemcsak tudományos, hanem jogi kérdés is, hiszen az új termékeket vagy eljárásokat minél előbb oltalom alá kell helyezni, például szabadalmaztatni kell – mondta a Világgazdaságnak Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke. Kifejtette, hogy a hazai és a nemzetközi szakemberek is az ezzel kapcsolatos folyamatok felgyorsításán dolgoznak. Kiemelte, hogy

a járványhelyzet miatt a gyógyszergyárakon túl számos orvostechnikai eszköz előállítója esetében is közérdek a szellemi tulajdon védelmét biztosítva megoldást találni a robbanásszerű kereslet kielégítésére.

Ha új orvostechnikai berendezések vagy terápiás szerek esetében a gyártás hazai feltételeinek megteremtéséről beszélünk, akkor az SZTNH feladata a hozzá szükséges iparjogvédelem, a kutatás-fejlesztési és innovációs minősítés koordinálása – húzta alá Pomázi Gyula, hozzátéve, hogy ha az adott műszer vagy eszköz csökkentheti az egészségügyi rendszer terhelését, az ötlettől a lehető leggyorsabban el kell jutni a gyártásig.

Innovatívan érdemes megközelíteni egy-egy fejlesztés megvalósítását, például know-how-ként megvédeni, vagy szerzői jogi védettséget kérni rá, amely szinte azonnal megkapható, és ezáltal minimálisra szűkíthető az átfutási idő. A tényleges újdonságokra ezzel párhuzamosan hosszabb szabadalmaztatási folyamat elindítására is szükség lesz, hiszen minden feltárt újítás óriási üzleti értéket képvisel. Az SZTNH csaknem kétszáz fős állománya a hatósági feladatok ellátása mellett a gazdasági szereplők válságkezelésének támogatásán is dolgozik. A járvány terjedésének lassítása érdekében elektronikus működésre váltó hivatal online módon is teljes körű szolgáltatást nyújt megfelelő adatvédelemmel és eljárásbiztonsággal.

