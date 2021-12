A piacon 10-12% környékére tehető a vállalati hitelek esetén a nehéz helyzetben lévők száma, az MKB-nál viszont kifejezetten alacsony volt a problémás hitelek aránya. Számukra milyen megoldást tervez az MKB?

Az MKB Bank nem sztenderdek alapján intézi az ügyfelekkel való kapcsolatát, hanem egyedi elbírálásokat és programokat működtet. Épp ezért nem tudom egy általános képlet alapján megmondani, kinek milyen megoldást kínálunk, mivel minden ügyfél helyzete – még ha minimális mértékben is, de – speciális és ennek megfelelően egyedi megoldást kell találnunk, hogy a számukra leginkább optimális segítséget nyújthassuk, legyen ez hitelátütemezés, vagy a hitel egy új termékre történő leváltása. Az NPL rátában megmutatkozó eredményünk is igazolja, hogy a minden ügyfelet egyediként kezelő megközelítéssel helyes úton járunk.

Az NHP szép eredményeket hozott a KKV-k számára. Összegezné az MKB Bank eredményeit az NHP kapcsán?

A hitelezés tekintetében az MKB Bank a piaci átlaghoz és a piaci részesedéséhez képest kiemelkedő arányban nyújtott és nyújt hitelt vállalati ügyfeleinek. Egyes területeken ez akár a kétszeresét is jelenti, tehát büszkén mondhatom, hogy kiemelkedően jól teljesítettünk az NHP programban. Vitán felül a bank történetének egyik sikerkorszakát írtuk.

Szarka László, MKB Bank KKV divízió igazgató Fotó: MKB Bank

Természetesen ilyen sikeres időszak után jön a legfontosabb kérdés: mi lesz az NHP után? Milyen megoldások várhatók az NHP-t követően? Támogatott termékek, esetleg saját forrású hitelek? Mivel lehet legalább megőrizni ezt a sikeres időszakot?

Azt tapasztaltuk, hogy a hitel iránti igény nem csökkent. Az NHP-t követően kitűnő időzítéssel jött ki a piacra a KAVOSZ Széchenyi Hitel Program, melynek új termékei, mint például a beruházási hitel - amely most már akár 1 milliárd forintig is igénybe vehető - nagyon izgalmasak, de számos egyéb hitelt is kínálnak. Ez például egy slágertermék lehet a piacon az NHP után. Hasonlóképpen jelentősek lehetnek még a piacon az EXIM termékei, amik már korábban is keresettek voltak és várunk az EXIM-től újabb konstrukciókat is. Azt gondolom, hogy ezekkel és más termékekkel pótolni lehet az NHP kivezetésével jelentkező hiányt és a velük összefüggésben megmutatkozó eredményeket.

Szerencsére – ha nem is minden szegmenséből, de jó híreket hallani a KKV szektor pandémia alatti időszakról. Mennyire érzékelhető ez az MKB Bank KKV kapcsolataiban és hogyan összegezné a május óta eltelt rövid időszakot?

Mivel az MKB Bank KKV szektorhoz tartozó ügyfélkörének döntő hányada nem tartozik a járvány miatt hátrányosan érintett vállalkozások körébe, így némileg könnyebb helyzetünk van. Az ügyfelekkel való kommunikációnk ennek ellenére megérezte a pandémiát, amit akár pozitívumnak is tekinthetünk az az, hogy míg korábban minden adategyeztetésre is személyes találkozókat szerveztünk, ez ma már elektronikusan történik. Azonban hatalmas felszabadultságérzetet jelent újra személyesen találkozni az ügyfelekkel és kezet fogni velük. Ezt soha semmi nem képes pótolni.

Ami a pandémiától való félelmeket illeti, ezek mára szintén letisztultak és már felkészültebbek a vállalatok, hogyan kell kezelniük a fertőzésveszélyes helyzeteket, így ebben is magabiztosabbak. Az viszont jelentős változás, hogy az ellátási láncok sérülékenységétől való félelem kiváltott egy komoly logisztikai átrendeződést. Részint jelentős készletfelhalmozás kezdődött a nyáron, ami természetesen magával hozta a tárolás iránti igényt is, azaz a beruházási hitelek jelentős része raktárak építésére irányult. Tehát a raktározás és az alapanyag a két talán legfontosabb tétel most a vállalkozások számára. Úgy is mondhatnám, hogy ma a raktáraknál nincs kiadatlan négyzetméter.

Személyesen minek örült leginkább a nyári időszakban?

Megkérdőjelezhetetlenül a kötetlenebb találkozók, rendezvények jelentették a legnagyobb örömet számomra. Végre leülhettünk egy kávé, vagy egy pohár bor mellé és jókat beszélgethettünk, nem csak szigorúan a banki feladatokról. Ezek a bizalomépítő személyes találkozók jelentik a bankszakma alapját és erre építi az MKB Bank is a működését. Számos olyan információ került így napvilágra, ami az együttműködésünk által tovább segíthette a vállalkozások működését. Ez egy bankár feladata.