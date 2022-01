Építs okosan karriert, szerezz mesterdiplomát a turizmus területén! Várunk a BGE KVIK-en! (x)

Elgondolkodtál már az alapképzés utáni folytatáson? Vajon érdemes tovább mélyítened a megszerzett tudásodat az átmenetileg nehézségekkel küzdő turizmus területén? Mi azt gondoljuk, igen! A turizmus-vendéglátás ágazat továbbra is fejlődik, a jövőben is szükség lesz széleskörű szaktudással bíró turisztikai szakemberekre. Olvass tovább, és tudd meg, hogy végzett hallgatóink szerint miért érdemes a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karát (BGE KVIK) választani nemcsak alap, hanem mesterképzésre is!

18 perce | Szerző: Szponzorált tartalom

Bár a tavalyi évben némileg csökkent a turizmus-vendéglátás képzés iránt érdeklődők száma, a felsőoktatási és ágazati szakértők szerint ez csak átmeneti jelenség volt. Könnyen belátható, hogy továbbra is van jövője az ágazatnak, hiszen az utazási vágy nem tűnt el az emberekből, csak a jelenlegi nehéz helyzet beárnyékolja a biztató jövőképet – hangsúlyozza dr. Jancsik András, a BGE oktatási rektorhelyettese, a BGE KVIK Turizmus Tanszékének vezetője. A turizmus-vendéglátás egy jelenleg is dinamikusan fejlődő, munkaerőigényes ágazat, sőt kifejezetten perspektivikus, színes és kreatív terület, komoly karrierépítési lehetőségekkel, így kiváló választás lehet a jövőt illetően nemcsak alap, de a mesterképzés szintjén is. Hogy miért? Erre végzett BGE-s hallgatók mondják el a választ. Forrás: BGE Munka és tanulás! Én úgy tapasztaltam, ez nem feltétlenül vagy-vagy helyzet. Természetesen kimerítő lehet, azonban, ha az ember kitartó, és látja maga előtt a célt, amit kitűzött, az sokat segít – hangsúlyozza Farkas Dóra, aki két éve fejezte be a turizmus-menedzsment mesterszakot levelező tagozaton. A tanulás és a munka tehát összeegyeztethető, és további előnyei is vannak. „A képzés során rendkívüli élményt jelentett az is, hogy a szakmában már aktívan tevékenykedő, érettebb személyiségekkel és több évnyi tapasztalattal rendelkező kollégákkal tudtunk eszmecserét folytatni a kurzusokon, „belevinni” a gyakorlatot az elméletbe. Ezt csupán már csak az életkorból fakadóan is nehéz alapszakon kivitelezni” – teszi hozzá. Itt lehet feszegetni a határokat! Az alapképzés alatt részt vettem tanulmányi csereprogramon. A mesterképzésen egyrészt a tudásomat (szakmai- és nyelvtudásomat is) szerettem volna bővíteni, másrészt jelentős szerepet játszott a döntésemben az is, hogy a mesterképzés alatt még lesz lehetőségem külföldön tanulni – emeli ki Júlia Kellerová, aki szintén a BGE KVIK mesterképzésére járt. „A legmeghatározóbb élményem a mesterképzésről egyértelműen az Erasmus tanulmányi csereprogramban való részvétel volt. Az Erasmusban az a legjobb, hogy az elején még idegennek számítasz cserediákként, később pedig egy nagy család tagja leszel, így végül nem csak egy, hanem sok más kultúrát is megismersz. A BGE-n új kapuk nyíltak meg előttem a világba” - teszi hozzá. A turizmus változatos és egyedi sajátosságokban gazdag világa sokoldalú, kreatív menedzsereket kíván. Ne állj meg félúton! Szakmai tudásod elmélyítéséhez, turisztikai karriered felgyorsításához válaszd az BGE KVIK turizmus-menedzsment angol nyelven is elérhető mesterképzését! A BGE-n jelenleg 9 féle mesterképzés érhető el, a nemzetközi tanulmányoktól, a vezetés-szervezésen át a pénzügyig és a vállalkozásfejlesztésig, ezekről pedig minden információ elérhető ITT. A mesterképzésekről szóló online nyílt napon 2022. február 5-én első kézből értesülhetsz a képzésekkel kapcsolatos információkról. Csatlakozz ITT.

