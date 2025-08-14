Valami történt: Putyin egy nappal korábban landolt Alaszkában? Rejtélyes orosz kormánygép érkezett a pénteki történelmi csúcstalálkozó helyszínére – lázban tartja a világot

Egy orosz Il-96 kormányzati repülőgép ma indult el a Vnukovói nemzetközi repülőtérről, a jármű Alaszkában landolt helyi idő szerint péntek reggel. Nem ismert nyilvánosan, hogy kik tartózkodnak a fedélzeten, így az sem, hogy Vlagyimir Putyin elnök is köztük van-e.
Az orosz kormány összesen tíz Iljusin Il-96 gépet használ, és ma felszállt még egy Il-96-os gép Oroszországból. Mint ismert, az ukrajnai tűzszünet lesz a legfontosabb téma Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozóján. Trump holnap az Anchorage melletti Elmendorf–Richardson katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz Putyinnal.
Az időzítés és a szimbolika erős üzenetet hordoz: Putyin látogatása egy olyan bázison, amely évtizedeken át Oroszország ellen védte az Egyesült Államokat, épp akkor történik, amikor Trump gyors tűzszüneti megállapodást próbál elérni az ukrajnai háborúban. Az Interfax megjegyzi: orosz források szerint Putyint egy delegáció is elkíséri a tervezett találkozóra.
A küldöttség tagja lesz Kirill Dmitrijev, az orosz elnöknek a külföldi országokkal való beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója. Dmitrijev idén tavasszal már járt az Egyesült Államokban, így ő lett az első magas rangú orosz tisztségviselő, aki a háború kirobbanása után Washingtonba látogatott.
A felek akkor a ritkaföldfémekről, az Északi-sarkról és a légi közlekedésről egyeztettek. Az orosz elnöki különmegbízott két napot töltött az amerikai fővárosban, és több ottani tévécsatornának nyilatkozott. A szakértők szerint nem elképzelhetetlen, hogy kiemelt hangsúlyt kap a tárgyalásokon a két ország együttműködésének lehetősége az északi-sarkvidék vonatkozásában is.
Lázasan készülnek az amerikai–orosz csúcsra mind a két oldalon
Gőzerővel zajlik a pénteki amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítése, így kedden telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – közölte Tammy Bruce amerikai külügyi szóvivő. A megbeszélésen a két külügyminiszter megerősítette, hogy mindkét oldal elkötelezett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának sikere iránt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.