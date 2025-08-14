Harapófogóba került a megszorításokat hajtó román miniszterelnök: már a pártján belül is támadják

Az elégedetlen városvezetők leghangosabbika Slatina polgármestere, Mario de Mezzo, aki közölte párttársaival, hogy a Victoriei térre vonul, hogy tiltakozzanak saját kormányuk ellen – mondták liberális források az Adevarulnak.

Románia: saját párttársai támadják Ilie Bolojant / Fotó: AFP

Az utóbbi időben szinte mindennap bejelentett a román kormány valamilyen kiadáscsökkentést, de az utolsó csepp az volt, amikor Ilie Bolojan arról beszélt, hogy

minden 30 százalékos készültségi szint alatt lévő projektet leállíttat.

Abban csoportban, ahol az összes önkormányzati polgármester aktív, más pártok polgármesterei is elégedetlenségüket hangoztatták. Bákó USR-polgármestere, Lucian Stanciu Viziteu ezt írta:

Beszállunk az autókba, és jövünk a kormányülésre. Már minden határt túlléptek.

Galati PSD-polgármestere, pedig így folytatta: „Mindent abbahagyunk és hazamegyünk!”

Emellett több PNL-es polgármester, akik közel állnak az Ilfov megyei tanács elnökéhez, Hubert Thumához, azt mondta Ilie Bolojannak, hogy „megöli” a pártot, mivel a kormány pénzügyi támogatása nélkül a polgármesterek nem lesznek képesek megvalósítani a 2028-as kampány projektjeit. „Nincs értelme a PNL-ben maradnunk. Ahogy a dolgok állnak, esélyünk sincs a 2028-as választásokon. Az emberek nagyon dühösek” – reagált a PNL egyik helyi választott tisztviselője. Még az Ilie Bolojanhoz közel álló erdélyi liberális vezetők is azt mondták a miniszterelnöknek, hogy a kormány nem a helyes irányba halad.