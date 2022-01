Többféle kereskedői munkakör létezik, de általánosságban elmondható, hogy a jó energiakereskedő számos erénnyel bír: nyitott, kiváló a kapcsolatépítő készsége, a számokhoz való érzék mellett erős nyelvtudással és persze kereskedői vénával, vagyis a valódi alkuszi tulajdonságokkal is rendelkezik. Mivel a villamos energia árára sok, egymással is összefüggő tényező hat, és minden hírnek jelentősége van, az energiakereskedőnek képesnek kell lennie rövid idő alatt jelentős mennyiségű információt feldolgoznia, elemeznie, és ez alapján gyors, magabiztos és racionális döntéseket hoznia. Az energiakereskedőnek így egyfajta jövőkutatást is kell végeznie, felkészülve és elébe menve a változásoknak.

A kereskedő állandóan változó környezetben dolgozik, ezért nagyon fontos, hogy képes legyen adaptálódni a változásokhoz, amihez sok tanulás, illetve a munka és a piac iránti alázat is szükséges. A villamos energia ugyanis igencsak összetett termék: a kereskedőnek az igények alakulásán túl figyelembe kell vennie a földgáz, a szén és a szén-dioxid-kvóta árának változásait, az erőművi és határkeresztező kapacitások, illetve nemzetközi áramlások alakulását, az időjárási előrejelzéseket és vízállásjelentéseket, a szabályozói környezet módosulásait, a makrogazdasági és politikai híreket, akár távoli országokra vonatkozóan is, a hagyományos hírcsatornák mellett szükség esetén a közösségi médiát is követve.

Az energiakereskedő napja a tájékozódással indul, a hírügynökségek, hírlevelek, napi riportok, fogyasztási és időjárási előrejelzések, illetve egyéb, az előző éjjel és az előtte álló nap várható történéseit összefoglaló releváns információk áttekintésével. A kereskedők dolgát a piacelemzők összefoglaló riportokkal, elemzésekkel, a tőzsdei ármozgásokra, az erőművi termelésre vagy az időjárásra vonatkozó prognózisokkal támogatják. Ezzel együtt elengedhetetlen, hogy a kereskedők nap közben is folyamatosan kövessék a híreket, és szükség esetén egymással is egyeztessenek.

A piacot mozgató tényezők között mindig akad egy-két olyan fő hajtóerő, amely elsősorban meghatározza a trendet. Ezért az energiakereskedőnek naprakésznek kell lennie, és a piaccal együtt élve tudnia kell felismerni ezeket a tényezőket és az aktuális trendeket. Az energiakereskedőnek nem kell okosabbnak lennie a piacnál, de értenie kell, hogy az mire reagál éppen.

A kereskedett számos rövid és hosszú távú termék árát nem feltétlen ugyanazok a tényezők befolyásolják elsősorban, az ezeket mozgató hajtóerők jelentős eltéréseket mutathatnak. Ezért terméktől függően a kereskedőknek más-más szempontokat kell figyelembe venniük, és eltérő kereskedési stratégiákat kell követniük. Ráadásul az értelmezendő információhalmaz nagysága folyamatosan növekszik, ezért a kereskedők bizonyos termékekre szakosodnak, ami hosszadalmas folyamat.

Más piacokhoz hasonlóan a fundamentális tényezőkön alapuló kereskedői stratégia mellett az energiakereskedelemben is létezik a technikai alapú, az elsősorban a trendvonalakat, mozgóátlagokat figyelembe vevő megközelítés – különösen hosszabb távú termékek esetében.

A várakozásokat, az előre megtervezett erőművi termelés és a fogyasztói igények valós idejű alakulását nap közben sok minden módosíthatja, nehézségeket okozva a kereskedőnek is. Ilyen esetek szinte minden nap előfordulhatnak, például az időjárás hirtelen változásai vagy nem tervezett erőművi termeléskiesések miatt.

Az energiapiac állandó mozgásban van, így a jelentős kihívások elé állított kereskedőknek nap mint nap rendkívül változékony környezetben kell megfelelniük az elvárásoknak.

