Aki a Debreceni Egyetemen tanul, életre szóló élményt szerez. Ebben segít a mintegy 30 ezres hallgatói közösség, melynek része az a több mint hétezer külföldi diák, akik 120 országból érkeznek a városba tanulni. Az országban a Debreceni Egyetemnek van a legtöbb külföldi hallgatója, a nyelvtanulásra így nem csak a tanórákon van lehetőség, hanem a mindennapokban is.

Debrecenben öt campuson zajlik az élet, ezek sétálva is gyorsan elérhetők, ráadásul a világszerte ismert, impozáns Főépülettől és a kollégiumoktól sincsenek messze. De nem csak a megyeszékhelyen lehet bekapcsolódni a DE képzéseibe, hanem Nyíregyházán, Hajdúböszörményben és Szolnokon is vannak kihelyezett karok, képzések. Ez összesen nyolc campust jelent.

Már a tanév hatalmas bulival indul, ez az egyetem napja, a yoUDay a Nagyerdei Stadionban, ahol az elmúlt öt évben a hazai zenei sztárok színe-java fellépett már. A tanév befejezése után pedig a Campus Fesztiválon évente 80-100 ezren buliznak az egyetem melletti Nagyerdőn.

A tanév során a vizsgák és zárthelyik közötti fáradalmakat hetente pihenhetik ki a hallgatók az egyetemi bulikban és a Debreceni Egyetemen van hazánk legpatinásabb egyetemi sportklubja, a DEAC is. De épült az egyetem területén menő teniszközpont és kondipark, a hallgatók a hipermodern Innovációs Központban mutathatják meg kreativitásukat és ismerkedhetnek az ipari partnerekkel, most nyílt meg a modern Learning Center, és van az egyetemnek saját fitnesszközpontja is.

A Debreceni Egyetem jogelődje az 1538-ban alapított Református Kollégium. A felsőoktatási intézmény már több mint száz éve létezik önállóan, a tavalyi évtől pedig már valódi autonómiát tudhat magáénak a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány fenntartásában.

Aki jó közösségre, szerteágazó, gyakorlati tudásra, kiváló diplomára vágyik egy olyan városban, amelyet az elmúlt években világcégek, köztük a BMW is felfedezett magának, annak irány a Debreceni Egyetem!