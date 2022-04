Kihívásokkal teli időszakban vagyunk mindannyian, amely hatással van az eddigi megszokott üzletmenetre. Egy dolog azonban sosem változik: az embereknek az üzleti világban továbbra is szüksége van (és lesz) a rendezvényekre. Olyan konferenciákra és kiállításokra, ahol a szakma találkozik, innovációkat mutat be, kapcsolatot épít és ezzel új lendületet generál az adott ágazatnak. A HUNGEXPO által szervezett rendezvények továbbra is hozzá kívánnak járulni az ipar fejlődéséhez.

Az IPAR NAPJAI – MACH-TECH kiállítás-együttes 2022. május 10-13. között újra lehetőséget teremt, hogy mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piac szereplői megosszák egymással tapasztalataikat és jó gyakorlataikat az újra indulásról. A résztvevőknek lehetőségük nyílik az üzletkötésre, arra, hogy felépítsék, megerősítsék kapcsolataikat meglévő és új partnereikkel. A jövő év legjelentősebb hazai ipari szakkiállítása jubileumi évét ünnepelheti, hiszen a MACH-TECH 15. alkalommal kerül megrendezésre.

2022 májusában először lesz társrendezvénye az ipari kiállítási csokornak a járműipari beszállítók és fenntartók hazai kiállítása, az AUTOMOTIVE HUNGARY, amely átfogó képet ad a hazai autógyártás piaci szereplőiről, innovációiról, egyeben a járműipar szakmai szereplőinek (a magyar autógyártóktól kezdve a beszállítókon át a kis- és középvállalkozásokig) találkozási pontja. Ezen találkozások és a tárgyalások során létrejövő együttműködések talán még sosem voltak olyan fontosak az iparágban, mint napjainkban, hiszen a jelenleg zajló átalakulások közepette elengedhetetlen, hogy a vállalatok megőrizzék, erősítsék a beszállítói láncban megszerzett pozíciójukat, esetleg új szereplőként lépjenek be erre a piacra.

Fotó: Rilla

A kiállítókat és a látogatókat már megújult környezet fogadja a HUNGEXPO területére lépve, hiszen 2 új pavilon és egy konferencia központ épült, a régi pavilonok pedig felújításra kerültek.

A kiállítást széleskörű szakmai támogatottság, gazdag szakmai program jellemzi. A színvonalas hazai és nemzetközi vonatkozású konferenciák mellett a tervek szerint új témákkal bővül majd a paletta is.

Az előzetes tervek szerint a MAJOSZ konferenciájának témája az akkumulátor lesz, míg a BPMK folytatja akkreditált továbbképzéseit, a kiállítás első napján elektrotechnika és energetika témában, a második napján pedig e-mobilitás témában.

Az MHtE és a MAHEG 4 napos programsorozatot szervez, melynek egyik előadása a vasúti járművekről szól majd, a Magyar Műanyagipari Szövetség is előadásokkal készül és a hagyományokhoz híven munkavédelmi konferencia is várja majd az érdeklődőket.

Részletes program: https://iparnapjai.hu/programok/

A hagyományokhoz híven 2022-ben is NAGYDÍJ elismerésben részesülnek a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt, legkiemelkedőbbnek tartott innovációk az ipari kiállítás-együttesen. A versenyen eséllyel indulhat bármely, korszerű hazai forgalmazású termék, eljárás, műszaki szolgáltatás, amely beleillik a kiállítás tematikájába. A pályázatokat ebben az évben is neves szakértők bírálják el, akik szaktudása és objektivitása biztosítja, hogy valóban a legjobb termékek kapják meg a díjakat.

A kiállítások 2022-ben hibrid formában kerülnek megrendezésre, azaz a fizikai kiállítás-együttes mellett egy online felületen is találkozhatnak a kiállítók és látogatók a virtuális térben. Az új technológia segítségével egy időben adhatnak információt és letölthető anyagokat termékeikről és szolgáltatásaikról az érdeklődőknek, a chat funkció segítségével pedig akár írásban vagy videóbeszélgetés formájában tárgyalhatnak is, tovább szélesítve ezzel a potenciális partnerek körét.

Bővebb információ és kiállítói jelentkezés: www.iparnapjai.hu; www.automotivexpo.hu;