A legvéresebb ukrajnai csatánál is több katonát vontak össze az oroszok Pokrovszknál

Miközben lázasan készülődik a világdiplomácia a pénteki Trump–Putyin-találkozóra, arról röppentek fel hírek, hogy az oroszok nem kevesebb mint 110 ezer embert vontak össze a stratégiai jelentőségű donyecki iparváros, Pokrovszk közelében. Többet, mint amennyit a háború eleddig legvéresebb ütközetében vetettek be egyszerre az innen 80 kilométerre elhelyezkedő Bahmutnál.
A csúcstalálkozóra időzített volna Vlagyimir Putyin elnök egy minden eddiginél nagyobb összecsapást?
A válasz több részre bontható:
1. Minden bizonnyal nem,
2. a csapatok létszámáról szóló hírek azonban most röppentek fel,
3. az oroszok továbbra is előrenyomulóban vannak, és a Donyecki terület még ukrán kézben maradt részének stratégiai városa felé közelítenek.
A Donald Trump amerikai elnökkel találkozó Vlagyimir Putyin számára nyilván minden katonai előrehaladás támogató érvet jelent követelései mögött. Nem kizárt, hogy a napokban a korábbiaknál erősebb kísérleteket tesz az orosz hadsereg Pokrovszk megszerzésére, de hogy a város hirtelen második Bahmuttá válna, ez ellen erős érvek szólnak.
Talán a legerősebb, hogy Pokrovszk eleve nem Bahmut.
A 2022 júliusa és 2023 májusa közt zajlott, orosz győzelemmel zárult bahmuti csata egyes katonai elemzők szerint nemcsak az ukrajnai háború, hanem a második világháború óta eltelt időszak legvéresebb európai gyalogsági ütközete volt, a becslések szerint több tízezres veszteséggel mindkét oldalon.
Majdnem egy évig zajlott, de nagyon intenzíven. A Wagner-zsoldosok és az orosz hadsereg kötelékében egy időben mintegy 60-70 ezer katona harcolt, tehát kevesebb, mint amit Pokrovszknál most összevontak – de rotációban. (Bahmut és Pokrovszk közt egyébként a nagy csapatkoncentráción kívül van egy közös vonás: a védelemben mindkét helyen kiemelten fontos szerepet kapott az Azov zászlóalj, akiket a közösségi médiában az orosz oldalon előszeretettel emlegetnek náciként.)
Azóta az orosz hadsereg stratégiát váltott: nem mindent eldöntő nagy ütközetekben igyekeznek kiharcolni a győzelmet, hanem türelmesen, kis csoportokban, lassanként erőnyomulva, az ellenséget kifárasztva. Ez lassú, de eddig biztos módszernek bizonyult: ha az elnöki csúcstalálkozó kedvéért feladnák ezt a módszert, és rohamoznának, az drasztikus változás lenne.
A harcok a jelentések szerint az elmúlt napokban, az elnöki csúcstalálkozó bejelentését követően intenzívebbé váltak, de mindent eldöntő nagy támadásról nem szóltak eleddig a hírek.
A város, amelynek 60 ezer lakosából a Moscow Times szerint mostanra 7 ezer maradt, mindenesetre ukrán szempontból bajban van. Vologyimir Zelenszkij ukrán elnökön az alaszkai csúcs előtt, amelyen részt sem vehet, fokozódik a nyomás.
Ukrajnának bőven van még mit veszteni, Zelenszkijnek három napja van átgondolni, mit tud megtartani keleten
A négy kelet-ukrajnai megyében, ahol a frontvonal húzódik, bőven vannak még olyan kincsek, amelyekre az oroszok nem tudták rátenni a kezüket. A Trump–Putyin-találkozón áll ezeknek a területeknek a sorsa is: bemutatjuk, mi az, amire fájhat még a Kreml foga, az ukránoknak pedig nagyon fájna elveszíteni őket.
