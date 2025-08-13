Deviza
orosz-ukrán háború
Pokrovszk
csúcstalálkozó

A legvéresebb ukrajnai csatánál is több katonát vontak össze az oroszok Pokrovszknál

A hatalmas csapatösszevonásra biztos nem a pénteki eseményre időzítve került sor, az ellenkezője összeesküvés-elmélet volna. A Trump–Putyin-találkozó előtt jelentek meg az erről szóló hírek, az viszont tény, hogy az oroszok ezekben a napokban is előrenyomulóban vannak. Bahmutnál, ahol a háború legvéresebb összecsapása zajlott, soha nem volt ennyi orosz katona egyszerre.
Pető Sándor
2025.08.13., 18:13

Miközben lázasan készülődik a világdiplomácia a pénteki Trump–Putyin-találkozóra, arról röppentek fel hírek, hogy az oroszok nem kevesebb mint 110 ezer embert vontak össze a stratégiai jelentőségű donyecki iparváros, Pokrovszk közelében. Többet, mint amennyit a háború eleddig legvéresebb ütközetében vetettek be egyszerre az innen 80 kilométerre elhelyezkedő Bahmutnál. 

Trump-Putyin találkozó előtt: evakuálják a civileket a felerősödött orosz támadások alatt álló pokrovszki térségből
Trump–Putyin-találkozó előtt: evakuálják a civileket a felerősödött orosz támadások alatt álló pokrovszki térségből / Fotó: AFP

A csúcstalálkozóra időzített volna Vlagyimir Putyin elnök egy minden eddiginél nagyobb összecsapást?

A válasz több részre bontható: 

1. Minden bizonnyal nem, 

2. a csapatok létszámáról szóló hírek azonban most röppentek fel,

3. az oroszok továbbra is előrenyomulóban vannak, és a Donyecki terület még ukrán kézben maradt részének stratégiai városa felé közelítenek.

Pokrovszk nem Bahmut, de a hírek támogatják a csúcstalálkozóra készülő Putyin elnököt

A Donald Trump amerikai elnökkel találkozó Vlagyimir Putyin számára nyilván minden katonai előrehaladás támogató érvet jelent követelései mögött. Nem kizárt, hogy a napokban a korábbiaknál erősebb kísérleteket tesz az orosz hadsereg Pokrovszk megszerzésére, de hogy a város hirtelen második Bahmuttá válna, ez ellen erős érvek szólnak.  

Talán a legerősebb, hogy Pokrovszk eleve nem Bahmut. 

A 2022 júliusa és 2023 májusa közt zajlott, orosz győzelemmel zárult bahmuti csata egyes katonai elemzők szerint nemcsak az ukrajnai háború, hanem a második világháború óta eltelt időszak legvéresebb európai gyalogsági ütközete volt, a becslések szerint több tízezres veszteséggel mindkét oldalon. 

Majdnem egy évig zajlott, de nagyon intenzíven. A Wagner-zsoldosok és az orosz hadsereg kötelékében egy időben mintegy 60-70 ezer katona harcolt, tehát kevesebb, mint amit Pokrovszknál most összevontak – de rotációban. (Bahmut és Pokrovszk közt egyébként a nagy csapatkoncentráción kívül van egy közös vonás: a védelemben mindkét helyen kiemelten fontos szerepet kapott az Azov zászlóalj, akiket a közösségi médiában az orosz oldalon előszeretettel emlegetnek náciként.)

Több az orosz katona, de más a stratégia

Azóta az orosz hadsereg stratégiát váltott: nem mindent eldöntő nagy ütközetekben igyekeznek kiharcolni a győzelmet, hanem türelmesen, kis csoportokban, lassanként erőnyomulva, az ellenséget kifárasztva. Ez lassú, de eddig biztos módszernek bizonyult: ha az elnöki csúcstalálkozó kedvéért feladnák ezt a módszert, és rohamoznának, az drasztikus változás lenne.

A harcok a jelentések szerint az elmúlt napokban, az elnöki csúcstalálkozó bejelentését követően intenzívebbé váltak, de mindent eldöntő nagy támadásról nem szóltak eleddig a hírek. 

A város, amelynek 60 ezer lakosából a Moscow Times szerint mostanra 7 ezer maradt, mindenesetre ukrán szempontból bajban van. Vologyimir Zelenszkij ukrán elnökön az alaszkai csúcs előtt, amelyen részt sem vehet, fokozódik a nyomás.

Ukrajnának bőven van még mit veszteni, Zelenszkijnek három napja van átgondolni, mit tud megtartani keleten
A négy kelet-ukrajnai megyében, ahol a frontvonal húzódik, bőven vannak még olyan kincsek, amelyekre az oroszok nem tudták rátenni a kezüket. A Trump–Putyin-találkozón áll ezeknek a területeknek a sorsa is: bemutatjuk, mi az, amire fájhat még a Kreml foga, az ukránoknak pedig nagyon fájna elveszíteni őket.

Volodimir Zelenszkij

Európa Trumpra támaszkodik: nyomást kell gyakorolnia Putyinra az ukrán tűzszünetért – Zelenszkij is asztalhoz ülhet

A felek szerint a területi kérdésekben kizárólag Ukrajna dönthet, a támogatás pedig addig folytatódik, amíg tartós béke nem születik.
drónháború

Furcsa szerkezetek jelentek meg az ukrajnai utak felett, halálos veszély az oka

A drónháború szüleményei.
online csalások

Oroszországban visszafogták a Telegram- és WhatsApp-hívásokat: állítólag bűnözés elleni akció indult

A hatóságok szerint az alkalmazások tulajdonosai nem léptek fel kellőképpen az online csalások és terrorcselekmények szervezése ellen.

