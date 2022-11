A 2022-es Black Friday egyre közelebb van és már hallhattunk néhány olyan kiskereskedőtől, akik már most a nagy nap előtt különböző akciókkal kedveskednek a vásárlóiknak. Ez azt jelenti, hogy nem kell november 25-ig várnia az első nagyszerű ajánlatra, mivel az ünnepi vásárlási időszak hosszabb lesz, mint valaha. Olvasson tovább, hogy a legtöbbet hozhassa ki az eseményből a magas infláció és a megélhetési költségek szűkös időszakában is, és tényleg azt a terméket rendelje meg, amelyre valóban szüksége lesz.

Nehéz helyzetben is fontos a Black Friday

A válság ellenére is úgy gondoljuk, hogy a kiskereskedőknek meg kell tenniük a plusz erőfeszítést azért, hogy motiváljanak bennünket költekezésre az év hagyományosan legforgalmasabb és legdöntőbb időszakában. A készletszintek magasak és a kedvezményeknek nagynak kell lenniük, hogy a leendő és meglévő vevőket reális vásárlásra ösztönözzék. Korábban tapasztalták, hogy a kiadások valójában 1,3%-kal csökkentek a Black Friday idején. Ezt azonban pótolta az a tény, hogy a fogyasztók novemberben 10,13 milliárd forintot (pl.: eMAG-on) költöttek el, ami jelentős növekedés az előző évhez képest.

Fotó: pixabay.com

Fő jóslatunk az, hogy az idei Black Friday ajánlatok egyre hosszabb időszakra oszlanak el. Ennek már most is vannak nemzetközi jelei, mivel a Target október 6. és 8. között egy Deal Days rendezvényt tartott. Az Amazonnál exkluzív kiárusítás lesz kizárólag Prime tagok számára. Sok korai akció lehet ezeken az eseményeken is. Hazai példa lehet, hogy a legtöbb webáruház a törzsvásárlóinak árengedményeket ad bizonyos napokon.

Mikor van Black Friday 2022?

Ami biztos, hogy a Black Friday idén november 25-re esik. Azonban ehhez a dátumhoz később több nap is kapcsolódhat. A tavalyi kiárusításkor a kiskereskedők minden eddiginél korábban indították el Black Friday ajánlataikat a szállítási késedelmek és az ellátási problémák miatt. Bár nem tudjuk biztosan, mi fog történni az idei kiárusítás során, úgy gondoljuk, hogy a kiskereskedők korai Black Friday ajánlatokat kínáló trendje megmarad.

Miért hívják Fekete pénteknek?

Utazzunk vissza kicsit a múltba, hogy megtudjuk, miért nevezik fekete pénteknek: a Black Friday első ismert említése ehhez a vásárlási élményhez 1951 novemberében történt, amikor a Factory Management and Maintenance folyóirat arra használta az eseményt, hogy leírja azokat az embereket, akik a hálaadás napját követő napon betegen telefonáltak be, hogy extra munkaszüneti napot kaphassanak. Ennek alapján az amerikai rendőrség a „fekete péntek” és „fekete szombat” kifejezésekkel jellemezte a meglepő forgalmat, amely a karácsony előtti bevásárlási szezon elején történt. 1961-ben a helyi önkormányzat a vásárlási szezont „nagypéntekre” és „nagy szombatra” változtatta, de ez nem jött be. Az volt az elképzelés, hogy az ünnep előtti időszakhoz ne társítsanak negatív értelmezést, így a kiskereskedők „árengedményeket” adtak.

Milyen slágertermékek közül választhatunk idén?

A tavalyi eladási esemény alapján megjósolhatjuk, mit hoz a 2022-es Black Friday.

Hazánkban minden magára adó online bolt folyamatosan ad valami pluszt, ha éppen nem árengedményt, akkor a szállítást állja vagy a garanciát hosszabbíthatja meg.

Az emag.hu okostelefonokat, kávéfőzőket, téli gumikat, mosószereket vagy éppen pelenkát kínál 20-30 vagy akár 50%-os árengedménnyel. Mindezek mellett buzdítja a vásárlókat, hogy iratkozzanak fel a hírlevelére.

Utóbbira mindig figyeljünk oda és még vásárlás előtt érdeklődjünk felőle, nehogy a későbbiekben plusz költségbe verjük magunkat.

Különösen elterjedtek a drága fogyasztói elektronikai cikkek, mint például a TV-k vagy laptopok, ugyanakkor a háztartási eszközök, a baba-mama árucikkek szintén népszerűek lehetnek a Black Friday napján.