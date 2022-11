A hazai energiapiac immár húsz éve megkerülhetetlen szereplőjének számító MVM Partner Energiakereskedelmi Részvénytársaságot 2002. szeptember 5-én hozta létre a Magyar Villamos Művek Részvénytársaság azért, hogy aktív szerepet töltsön be a megnyíló versenypiacon, megtartsa erős hazai piaci pozícióját és erősítse részvételét a regionális villamosenergia-kereskedelemben. A társaság 2003. január 1-jével, a hazai villamosenergia-piac indulásakor szerezte meg a villamosenergia-kereskedelmi engedélyét, és kezdte meg a piaci működését. Azóta kereskedelmi tevékenysége összekötő kapocsként szolgál a termelés, a fogyasztás, valamint a nagykereskedelmi piacok között.

A magyarországi villamosenergia-nagykereskedelmi piac legkomplexebb résztvevőjeként az MVM Partner tevékenységi köre kiterjed a nagy nemzetközi villamosenergia-nagykereskedők minden lényegesebb működési területére.

A vállalat fő feladatai közé tartozik, hogy a szerződött termelői portfóliót optimálizálva és piacra víve ellássa az egyetemes szolgáltatókat, ezeken keresztül pedig az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztók döntő részét és kiskereskedelmi tevékenységet folytató partnereit.

Mindemellett az MVM Partner a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásával nagymértékben elősegíti a magyarországi villamosenergia-rendszer stabil működését és a zavartalan ellátást; továbbá a hazai villamosenergia-piac legnagyobb mérlegkörével, szerződött termelői portfóliójával rendelkezik.

A hazai termelő egységek több mint kétharmadát menedzselő társaság valamennyi elérhető terméket képes Magyarországon nyújtani, így ellátja az MVM Csoport hazai kiskereskedelmi tevékenységét folytató MVM Nextet, valamint a társaságcsoport régiós kiskereskedelmi leányvállalatait is. A vállalat az elmúlt években bővítette a kereskedett termékek palettáját is, így saját számlás jellegű kereskedelmi tevékenységet is folytat az európai villamosenergia-piacokon, valamint az emissziós kvóták és a pénzügyi szén termékek tekintetében.

A vállalat és a szektor magyarországi történetében is mérföldkövet jelöl 2012, miután ebben az évben került összevonásra az MVM Csoport két villamosenergia-kereskedelmi cége, az akkoriban a nagykereskedelmi és termelői portfóliót kezelő MVM Trade és a kiskereskedelmi tevékenységet ellátó MVM Partner – mondta az MVM Partner jelenlegi vezérigazgatója,Czinege Kornél, aki annak idején az összeolvadási folyamat kidolgozásáért is felelt. 2019-ben aztán a nemzetközi trendekkel összhangban, az NKM Csoport MVM Csoportba való integrálódásával a kiskereskedelmi üzletágat leválasztották az MVM Partnerről.

Az MVM Partner így a cégcsoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedőjévé vált, míg az MVM Next a kiskereskedelmi tevékenységeket fogja össze.

Története során az MVM Partner jelentős eredményeket felmutatva szilárdította meg piacvezető pozícióját, messzire jutva a kezdetektől. Az induláshoz képest az MVM Partner jegyzett tőkéje 50 millió forintról közel 17 milliárd forintra emelkedett, míg árbevétele mostanra már megközelíti a 2000 milliárd forintot. A vállalat az elmúlt egy évtizedben jelentős mértékben járult hozzá a nemzetgazdasághoz adók formájában.

Három nagykereskedelmi leányvállalatát is figyelembe véve ma már 20 országban folytat kereskedelmi aktivitást Európa-szerte, és a kontinens 12 azonnali és határidős tőzsdéjén van jelen. 2003-ban azonban még a hazai és – a németországi EEX kivételével - lényegébenrégiós energiatőzsdék sem működtek, így transzparens árjegyzés sem létezhetett. A hazai piac fejlődését nagyban előremozdította a HUPX magyar spot áramtőzsde 2010-es, és a HUDEX derivatív energiatőzsde 2017-es elindulása.

A társaság a kezdetekhez képest a megkötött üzletek számában is jelentős növekedést ért el. „Míg induló évében mindössze néhány száz, zömükben magyarországi üzletet kötöttünk, addig napjainkban már 50-70 ezer, részben a régiós piacokon realizált tranzakciót bonyolítunk – emelte ki a vezérigazgató.

Mostanra az évente fizikailag kereskedett villamos energia mennyisége több mint 40 TWh-ra nőtt, míg a pénzügyi termékek kereskedelmének forgalma több mint 50 TWh.

Az elmúlt évek folyamán az MVM Partner kereskedelmi képességei erősítése érdekében bevezette a 7/24-es munkamenetet, alkalmazotti csapatának létszáma pedig többszörösére bővült. A munkavállalók száma a kezdeti nem egészen tízről napjainkra több mint 130-ra emelkedett, a társaság kötelékében dolgoztak már argentin, szerb és görög kollégák is, amit részben a fokozódó nemzetközi jelenlét is indokol.

Az induláshoz képest jelentős fejlődésen ment át a kereskedelmi tevékenységet kiszolgáló IT-technológia is. A fejlesztéseknek köszönhetően az ügyletnyilvántartásra a kezdetektől alkalmazott ETRM-rendszer pontossága nagymértékben javult, ami az ügyletek számának emelkedésével, valamint az esetleges hibázás anyagi következményeinek növekedésével egyre fontosabb elvárássá is vált az ilyen rendszerekkel szemben.

Az MVM Partner számára kiemelt jelentőséggel bír a piaci átláthatóság biztosítása is. Compliance tevékenysége továbbfejlesztése érdekében a társaság 2022-ben automatizált kereskedelemfelügyeleti rendszert vezetett be.. Emellett a vállalat a Powerforum nevű elektronikus kereskedési felületét is az idei évben fejlesztette tovább.

Az MVM Partner rendkívül fontosnak tartja azt is, hogy a vállalati felelősségvállalás révén részt vegyen olyan, társadalmilag fontos területek támogatásában, mint a karitatív, az oktatási-tudományos, a sport-, a kulturális, az egészségügyi és a környezetvédelmi tevékenységek dotálása. A vállalat által életre hívott Élménynap 2009 óta járul hozzá a sérült és hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez, oktatásához; a program keretén belül már egymilliárd forint forrást biztosított jótékonysági szervezeteknek.

Az elmúlt időszakban új kihívásként jelentkezett az energiakereskedők számára is, hogy a piaci változások gyakorisága és mértéke jelentősen megnőtt, az árak kiszámíthatósága pedig csökkent. Az árak emelkedésével a kereskedői kockázatok is megnőttek, ezek megfelelő kezelése ezért lényegesen felértékelődött. A villamosenergia-nagykereskedelmi piacot a hazai és európai uniós szabályozási keretek alakulása miatt is az állandó változás jellemzi, ami folyamatos fejlődést tesz szükségessé a szereplők részéről. Az MVM Partner ennek és a villamosenergia-piacon betöltött szerepe jelentőségének tudatában a jövőben is folyamatosan azon kíván munkálkodni nagykereskedelmi tevékenységével, illetve termelői portfóliójával, hogy az egyetemes szolgáltatói és versenypiaci fogyasztói igények minden pillanatban kielégíthetők legyenek – fogalmazott Czinege Kornél.