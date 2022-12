„Kétféle fontos ember van. Az egyik magát tartja fontosnak, a másikat a többiek tartják annak” – az aforizma szerzőjét egészen biztosan a többiek tartják fontos embernek, hiszen ő Kopátsy Sándor, Magyarország egyik legismertebb közgazdásza, akinek sikeres pályája több mint öt évtizedet ível át. A KOPP! – Aforizmák című kötet a Pallas Athéné Könyvkiadó Kopátsy-életműsorozatának ötödik darabja.

Fotó: Pallas Athéné Könyvkiadó

Az aforizmagyűjteményt Kopátsy olyan fontos művének tartotta, hogy 1993-ban saját kiadásban jelentette meg Viharban kanóc légy, ne gyertya! címmel. Ezt a kötet előszavában a következőképp indokolta: Sok tekintetben többet mond azokról az évekről az utókornak, mint a forrásmunkák; a kötet emellett tanúskodni akar arról, hogy már akkor voltak, akik ugyanúgy láttak, gondolkodtak, mint a rendszerváltozás után. A helyzet volt tehát más, nem az emberek; valamint e kötetével tanúbizonyságot is ad arról, hogy a közgazdász sem más ember, ő is benne él a kultúrában, a családban, a szerelemben. Szintén az eredeti előszóban a kötet megjelenése kapcsán Kopátsy arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberek többségének gyakran csak az egymondatos igazságokkal való ismerkedésre marad ideje.

Az első, 1993-as műben olyan aforizmák szerepeltek, amelyeket 1964 és 1984 között írt Kopátsy, majd ezt követően 2003-ra összeállt egy újabb aforizmagyűjteménye. A mostani megjelenés az utóbbi kötet egy tovább bővített kiadása.

„Akik megbotránkoznak azon, hogy néha túl élesen fogalmazok, gondoljanak arra, hogy negyven évig soha nem írhattam meg, amit gondoltam” – e szavakkal indítja intelmeit a közgazdász gondolkodó, amelyeket a Pallas Athéné Könyvkiadó most tíz csoportba rendezve nyújt át az olvasónak. Ízelítőül álljon itt néhány bölcsessége az élet minden területéről:

A piac ítélete többet mond, mint a legtehetségesebb filozófus fejtegetései és a legbonyolultabb elektronikus számítógép adatai együttvéve.

Az emberiség, amikor igazán szabad lesz, kevesebbet foglalkozik majd a múltjával, többet a jelenével, de a legtöbbet a jövőjével.

A virágok nem azt szeretik, aki elájul a gyönyörűségtől a kertben, hanem aki serényen irtja a gazt. A haza sem annak hálás, aki szereti, hanem aki türelmetlen a hibáival szemben.

Akit senki sem fúr, azt nem is érdemes.

Aki erős, az a tehetségével és a munkájával akar győzni. Aki gyenge, fegyverrel fenyeget. Aki okos, az nem harcol.

A kötetet Báger Gusztáv költő, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának egykori tagja Évszakok – Kopátsy Sándor polihisztor idézése című verse zárja. A Pallas Athéné Könyvkiadó a kiadást tovább gazdagította Kopátsy Sándor életrajzával és az életmű teljes bibliográfiájával, amely nemcsak az önálló köteteket és a gyűjteményes művekben megjelent tanulmányokat veszi sorra, hanem a szerző folyóiratokban, heti- és napilapokban megjelent cikkeit is listázza.

Kopátsy Sándor (1922–2020) Magyarország egyik legismertebb közgazdásza, pályája több mint ötven évet ölel fel. Ennek során dolgozott a Pénzügyminisztériumban, volt a Beruházási Bank igazgatóhelyettese, az 1968-ban létrehozott Pénzügy-kutatási Intézet alapítója és első igazgatója. 1992 és 1998 között a Privatizációs Kutatóintézet kuratóriumának tagja, majd 2010 után Matolcsy György akkori nemzetgazdasági miniszter tanácsadója. Mindig is fontos volt számára az ismeretterjesztés, amit jól bizonyít az 1968–1973 közötti népszerű animációs sorozata, amelyben Kopátsy mint Dr. Agy ismertette az új gazdasági mechanizmust.

