A pandémia évei alaposan próbára tették mind az európai gazdaságokat, mind a társadalmakat, de ha van valami, amit pozitívumként értékelhetünk, az a kontinensen végigsöprő kerékpáros forradalom. A tömegközlekedéstől való félelem, a sportolási lehetőségek korlátozottsága és a jelentősen visszaeső forgalom következtében rengetegen pattantak újra nyeregbe, a lelkesedés és a lendület pedig az értékesítési adatok alapján azóta is kitart.

Hazánkban különösen megugrott a kerékpározási kedv, ami nem csoda, hiszen a társadalom elképesztő tartalékokkal rendelkezik: a Jövő Mobilitása Szövetség adatai szerint a magyar lakosság 77%-a tud biciklizni, ami egész Európában a második legmagasabb arány (egyedül Lengyelország előz meg minket). A közlekedési statisztikákat természetesen az értékesítési számok is igazolják: évről évre nő az újonnan eladott kerékpárok száma, 2021-ben például több mint negyedmillió kétkerekű állt forgalomba.

Az egyedüli szám, amiben még el vagyunk maradva a nyugat-európai trendektől, az az elektromos kerékpárok aránya. Ugyanis míg Ausztriában az említett évben az eladott biciklik 40 százaléka volt e-bike, addig hazánkban mindössze 7,5 százalék ez az arány. Ebben persze szerepet játszik a közlekedési kultúra, a kerékpáros infrastruktúra állapota és olyan szintén nem elhanyagolható szempontok, mint például az adott ország domborzati viszonyai, de a legnagyobb befolyásoló tényező alighanem az ár.

Egy elektromos kerékpár vásárlása ugyanis még nyugati pénztárcához mérve is komoly kiadásnak számít. “Az elmúlt években sokaknak nyújtottak segítséget a különböző uniós és állami pályázatok, de a legtöbb esetben így is a milliós nagyságrendet közelítette egy menetkész elektromos rásegítéses kétkerekű ára.” – mondja Sipos Péter, az e-bike-okat forgalmazó Bixie Bike tulajdonosa. “A társadalmi igényt jól mutatja, hogy a támogatási keretet így is sikerült kimeríteni, de az igazi áttörést a megfizethető elektromos kerékpárok hozhatják el.”

A Bixie Bike ezért is szakosodott kizárólag kedvező ár/érték arányú biciklikre. Kínálatukban ugyanúgy megtalálhatóak a legnépszerűbb típusok, az összecsukható utazókerékpártól kezdve a mountain bike-on át egészen a klasszikus városi kerékpárig, de az általuk forgalmazott, teljesen felszerelt e-bike-ok egyike sem lépi túl a 650 ezer forintos lélektani határt.

“Mi úgy látjuk, ez az az összeg, ami még megfizethető, miközben a vásárlóknak a minőség terén sem kell kompromisszumot kötniük.” – véli az újonnan indult vállalkozás tulajdonosa. “Egyébként mi magunk is lelkes e-bike-osok vagyunk, ezért is bízunk benne, hogy az általunk kínált, megfizethető elektromos kerékpárok hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy végre Magyarországot is elérje az elektromobilitási forradalom.”