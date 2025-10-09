Többszörösére hízik és nagy villamosításba fog a GYSEV - látványos változásokkal találkozhatnak az utasok

A nyár dereka óta 509,2 kilométer helyett 1261,2 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetéséért felel a GYSEV Zrt. A Zalaegerszeg és Celldömölk közötti szakaszon már átvette a személyszállító közszolgáltatást is. E tevékenységet a GYSEV majd akkor végzi el az átvett, további 12 szakaszon is, ha meglesznek hozzá az eszközei.

Nagyra nő a GYSEV Magyarországon is / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Arról, hogy az új helyzet milyen teendőket ró a közel 1800 fősről további 1600 fővel erősödő társaságra, Kövesdi Szilárd vezérigazgató már májusban beszámolt a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület rendezvényén, a közelmúltban pedig – szintén egy Hungrail-konferencián – beszámolhatott a már megtett és a soron következő lépésekről is.

Jobb kiszolgálást kapnak az utasok

A pályaátvétel kapcsán megvalósuló intézkedések egyik fő eleme az utaskomfort javítása. Ennek részeként teljes HD-felbontású, biztonsági üveggel szerelt utastájékoztató monitorok jelentek meg Zalaegerszeg, Jánosháza és Zalaszentiván pályaudvarán. A nagykanizsai és a celldömölki állomás peronjai esőbeállót kaptak, Ajkán és Várpalotán pedig megújultak az állomásépületek. Világító Vasútállomás felirat látható Keszthelyen, Veszprémben, Celldömölkön, Tapolcán és Sárváron.

Új vasúti folyosóval gazdagodott a GYSEV

A társaság hálózata eddig is rajta volt két nemzetközi árufuvarozó folyosón – ezek a Rajna–Duna és a Balti–Adria –, ezek július 1-étől a Mediterrán korridorral egészültek ki. A Mediterrán folyosó Székesfehérvárnál lép be a GYSEV kibővült hálózatába. Onnan nyugat felé haladva ér Bobáig, majd Bobától délnyugat felé tartva eléri Zalaszentivánt, ahol elágazik egy Szlovéniába és egy Horvátországba tartó ágra. (Ezek Őriszentpéternél, illetve Gyékényesnél hagyják el az országot.) Mindhárom korridor az RFC vasútirányítási rendszer alatt működik, de 2026-tól már a fejlettebb ETC korridor néven futnak 2029 végéig. Az ETC-folyosók multimodálisak, vagyis azokon a GYSEV-nek már nemcsak teher-, hanem személyszállítási feladata is lesz.

A transzeurópai hálózatokon elvárás a vasúti infrastruktúrával szemben

a teljes villamosítás,

tehervonatok esetében a 100 kilométer per órás, személyvonatoknál a 160 kilométer per órás pályasebesség,

az ERTMS nevű egységes európai vasútirányítási rendszer használata,

a vonalak 22,5 tonnás tengelyterhelése

és képesség 740 méter hosszú vonatok közlekedtetésére.

A felsoroltak három lépésben érendők el: a törzshálózaton már 2030-ra, a kibővített törzshálózaton 2040-re, az átfogó hálózaton pedig 2050-ig.