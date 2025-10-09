Deviza
EUR/HUF392.31 +0.24% USD/HUF337.95 +0.41% GBP/HUF451.47 +0.09% CHF/HUF421.23 +0.34% PLN/HUF92.16 +0.18% RON/HUF77 +0.17% CZK/HUF16.12 +0.34% EUR/HUF392.31 +0.24% USD/HUF337.95 +0.41% GBP/HUF451.47 +0.09% CHF/HUF421.23 +0.34% PLN/HUF92.16 +0.18% RON/HUF77 +0.17% CZK/HUF16.12 +0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,550.71 -0.26% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,768 +0.14% OTP29,820 -0.6% RICHTER10,320 +0.29% OPUS533 +0.19% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,507.45 -0.06% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.36 +0% BUX101,550.71 -0.26% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,768 +0.14% OTP29,820 -0.6% RICHTER10,320 +0.29% OPUS533 +0.19% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,507.45 -0.06% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.36 +0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hálózat
vasút
korridor
motorvonat
GYSEV
fejlesztés

Többszörösére hízik és nagy villamosításba fog a GYSEV - látványos változásokkal találkozhatnak az utasok

Az üzemeltetett pályahálózat hossza alapján két és félszeresére, az alkalmazottak száma alapján pedig mintegy kétszeresére nőtt 2025 július 1-jétől a GYSEV Zrt. A változásokra annak kapcsán került sor, hogy a magyar állam hányada tavaly decemberre 75 százalék fölé nőtt a társaságban. Az új helyzetben megoldandó feladatokat Kövesdi Szilárd, a GYSEV vezérigazgatója ismertette a Hungrail közelmúltban tartott konferenciáján.
VG
2025.10.09, 05:57

A nyár dereka óta 509,2 kilométer helyett 1261,2 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetéséért felel a GYSEV Zrt. A Zalaegerszeg és Celldömölk közötti szakaszon már átvette a személyszállító közszolgáltatást is. E tevékenységet a GYSEV majd akkor végzi el az átvett, további 12 szakaszon is, ha meglesznek hozzá az eszközei.  

GYSEV
Nagyra nő a GYSEV Magyarországon is / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Arról, hogy az új helyzet milyen teendőket ró a közel 1800 fősről további 1600 fővel erősödő társaságra, Kövesdi Szilárd vezérigazgató már májusban beszámolt a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület rendezvényén, a közelmúltban pedig – szintén egy Hungrail-konferencián – beszámolhatott a már megtett és a soron következő lépésekről is.

Jobb kiszolgálást kapnak az utasok

A pályaátvétel kapcsán megvalósuló intézkedések egyik fő eleme az utaskomfort javítása. Ennek részeként teljes HD-felbontású, biztonsági üveggel szerelt utastájékoztató monitorok jelentek meg Zalaegerszeg, Jánosháza és Zalaszentiván pályaudvarán. A nagykanizsai és a celldömölki állomás peronjai esőbeállót kaptak, Ajkán és Várpalotán pedig megújultak az állomásépületek. Világító Vasútállomás felirat látható Keszthelyen, Veszprémben, Celldömölkön, Tapolcán és Sárváron.

Új vasúti folyosóval gazdagodott a GYSEV

A társaság hálózata eddig is rajta volt két nemzetközi árufuvarozó folyosón – ezek a Rajna–Duna és a Balti–Adria –, ezek július 1-étől a Mediterrán korridorral egészültek ki. A Mediterrán folyosó Székesfehérvárnál lép be a GYSEV kibővült hálózatába. Onnan nyugat felé haladva ér Bobáig, majd Bobától délnyugat felé tartva eléri Zalaszentivánt, ahol elágazik egy Szlovéniába és egy Horvátországba tartó ágra. (Ezek Őriszentpéternél, illetve Gyékényesnél hagyják el az országot.) Mindhárom korridor az RFC vasútirányítási rendszer alatt működik, de 2026-tól már a fejlettebb ETC korridor néven futnak 2029 végéig. Az ETC-folyosók multimodálisak, vagyis azokon a GYSEV-nek már nemcsak teher-, hanem személyszállítási feladata is lesz.

A transzeurópai hálózatokon elvárás a vasúti infrastruktúrával szemben

  • a teljes villamosítás,
  • tehervonatok esetében a 100 kilométer per órás, személyvonatoknál a 160 kilométer per órás pályasebesség,
  • az ERTMS nevű egységes európai vasútirányítási rendszer használata,
  • a vonalak 22,5 tonnás tengelyterhelése
  • és képesség 740 méter hosszú vonatok közlekedtetésére.

A felsoroltak három lépésben érendők el: a törzshálózaton már 2030-ra, a kibővített törzshálózaton 2040-re, az átfogó hálózaton pedig 2050-ig.

Feladatokat ad a Borostyán is

A GYSEV dolgozik emellett a Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó egyes nyugat-dunántúli szakaszainak korszerűsítésén. Az első lépés a megvalósíthatósági tanulmány és a tervek készítése annak érdekében, hogy a Hegyeshalom–Csorna–Porpác–Szombathely–Zalaszentiván-korridor megfeleljen a TEN-T-előírásoknak. A tanulmány

  • tartalmaz majd költség-haszon elemzést,
  • része lesz a Hegyeshalom–Szombathely szakasz felújításának a terve,
  • a Szombathely–Zalaszentiván szakasz felújításának a terve, már az építési engedélyek megszerzésével együtt,
  • ahogyan a környezeti hatásvizsgálatok elvégzése és a környezetvédelmi engedélyek megszerzése is.  

Lesz mit villamosítani

A MÁV-tól a GYSEV döntően törzshálózati (342 kilométer) és olyan szakaszokat vett át, amelyek nem részei a TEN-T-hálózatnak (344 kilométer). A 2025 július 1-jei hálózatának nagy hányada (több mint 400 kilométer) villamosított volt, az átvétellel lényegében ugyanennyi nem villamosítotthoz is jutott.

A társaságnál folyó tizennégy infrastruktúra-projektből négy tartalmaz villamosítást. Az első a Sopron és a határ menti Ágfalva közötti szakasz. Ez a munka a soproni állomás kapacitásbővítéséhez kapcsolódik, ahogyan a helyi konténerterminál bővítése is. A további villamosítások a Kőszeg–Szombathely szakasz, a Zalaszentiván–Nagykanizsa-beruházás első üteme és az Ukk–Tapolca–Keszthely szakasz. Az utóbbin fejlesztik a biztosítóberendezéseket is, és felülvezérlést telepítenek.

Kétvágányúsításra Sopron és Harka, Sopron és Győr között kerül sor a tizennégy projekten belül, míg Murakeresztúr és Gyékényes között egy deltavágányra lesz szükség. Teljes pályarekonstrukcióra készül a társaság a Rajka–Hegyeshalom vonalon, továbbá szakaszosra a Pápa és Csorna, valamint a Zalaegerszeg és Rédics közöttin, illetve a Székesfehérvár–Kerta elágazásnál. Teljesen megújul a szombathelyi vasúti csomópont (az első ütem már elkészült), és a zalaegerszegi állomás. A lista része az említett Borostyán-projekt is.

A GYSEV Zrt. tervezett infrastruktúra fejlesztései (jelenlegi és átvett szakaszok) Kövesdi Szilárd Vezérigazgató, GYSEV Zrt.
Fotó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató, GYSEV Zrt.

Több vonalra több jármű kell

A GYSEV olyan (két és három áramnemű) Vectron mozdonyokkal rendelkezik, amelyeknek kilenc országban van hatósági engedélyük. A két áramnemű Taurus mozdonyok is alkalmasak nemzetközi közlekedésre, de az ETCS irányítási rendszer hiánya miatt várhatóan kiszorulnak több ország vasútvonalairól. 

A kibővült hálózaton azonban mindez kevés.

Ezért terítéken van használt járművek beszerzése és bérlése. Ezek dízelmotorvonatok és IC-k lehetnek. Már beérkezett három „hosszú” Schlieren kocsi, vezérlőkocsival. Ezek majd egy még felújítási alatti Taurus mozdonnyal ingavonatként közlekedtethetők. A cél elsősorban a 25-ös (Celldömölk–Boba–Zalaegerszeg–Bajánsenye) vonal kiszolgálása, de e vonatok közlekedhetnek a 15-ös és a 21-es vonalon is.

Vár a GYSEV tizenegy új IC motorvonatot is. Kocsiszekrényük az ősztől a Stadler szolnoki gyárában készül. Az első járművek a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében állnak forgalomba. Lesz rajtuk wifi, klíma, zárt rendszerű WC, konnektor, USB-csatlakozó és információs monitorok. Az utazási sebességük óránként 160 kilométeres. A személyszállításban új Intercity-motorvonatokkal erősít a társaság. A két áramnemű szerelvények ausztriai közlekedésre is alkalmasak. 

Nevet változtat a társaság

Öt betűvel hosszabb lesz a Győr-Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. neve a folyamatban lévő bejegyzés alapján. Ezentúl az eddig csak a rövidített elnevezésben szereplő és a köznyelvben használt szóval fog kezdődni: GYSEV Győr-Sopron Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu