Többszörösére hízik és nagy villamosításba fog a GYSEV - látványos változásokkal találkozhatnak az utasok

A nyár dereka óta 509,2 kilométer helyett 1261,2 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetéséért felel a GYSEV Zrt. A Zalaegerszeg és Celldömölk közötti szakaszon már átvette a személyszállító közszolgáltatást is. E tevékenységet a GYSEV majd akkor végzi el az átvett, további 12 szakaszon is, ha meglesznek hozzá az eszközei.
Arról, hogy az új helyzet milyen teendőket ró a közel 1800 fősről további 1600 fővel erősödő társaságra, Kövesdi Szilárd vezérigazgató már májusban beszámolt a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület rendezvényén, a közelmúltban pedig – szintén egy Hungrail-konferencián – beszámolhatott a már megtett és a soron következő lépésekről is.
A pályaátvétel kapcsán megvalósuló intézkedések egyik fő eleme az utaskomfort javítása. Ennek részeként teljes HD-felbontású, biztonsági üveggel szerelt utastájékoztató monitorok jelentek meg Zalaegerszeg, Jánosháza és Zalaszentiván pályaudvarán. A nagykanizsai és a celldömölki állomás peronjai esőbeállót kaptak, Ajkán és Várpalotán pedig megújultak az állomásépületek. Világító Vasútállomás felirat látható Keszthelyen, Veszprémben, Celldömölkön, Tapolcán és Sárváron.
A társaság hálózata eddig is rajta volt két nemzetközi árufuvarozó folyosón – ezek a Rajna–Duna és a Balti–Adria –, ezek július 1-étől a Mediterrán korridorral egészültek ki. A Mediterrán folyosó Székesfehérvárnál lép be a GYSEV kibővült hálózatába. Onnan nyugat felé haladva ér Bobáig, majd Bobától délnyugat felé tartva eléri Zalaszentivánt, ahol elágazik egy Szlovéniába és egy Horvátországba tartó ágra. (Ezek Őriszentpéternél, illetve Gyékényesnél hagyják el az országot.) Mindhárom korridor az RFC vasútirányítási rendszer alatt működik, de 2026-tól már a fejlettebb ETC korridor néven futnak 2029 végéig. Az ETC-folyosók multimodálisak, vagyis azokon a GYSEV-nek már nemcsak teher-, hanem személyszállítási feladata is lesz.
A transzeurópai hálózatokon elvárás a vasúti infrastruktúrával szemben
A felsoroltak három lépésben érendők el: a törzshálózaton már 2030-ra, a kibővített törzshálózaton 2040-re, az átfogó hálózaton pedig 2050-ig.
A GYSEV dolgozik emellett a Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó egyes nyugat-dunántúli szakaszainak korszerűsítésén. Az első lépés a megvalósíthatósági tanulmány és a tervek készítése annak érdekében, hogy a Hegyeshalom–Csorna–Porpác–Szombathely–Zalaszentiván-korridor megfeleljen a TEN-T-előírásoknak. A tanulmány
A MÁV-tól a GYSEV döntően törzshálózati (342 kilométer) és olyan szakaszokat vett át, amelyek nem részei a TEN-T-hálózatnak (344 kilométer). A 2025 július 1-jei hálózatának nagy hányada (több mint 400 kilométer) villamosított volt, az átvétellel lényegében ugyanennyi nem villamosítotthoz is jutott.
A társaságnál folyó tizennégy infrastruktúra-projektből négy tartalmaz villamosítást. Az első a Sopron és a határ menti Ágfalva közötti szakasz. Ez a munka a soproni állomás kapacitásbővítéséhez kapcsolódik, ahogyan a helyi konténerterminál bővítése is. A további villamosítások a Kőszeg–Szombathely szakasz, a Zalaszentiván–Nagykanizsa-beruházás első üteme és az Ukk–Tapolca–Keszthely szakasz. Az utóbbin fejlesztik a biztosítóberendezéseket is, és felülvezérlést telepítenek.
Kétvágányúsításra Sopron és Harka, Sopron és Győr között kerül sor a tizennégy projekten belül, míg Murakeresztúr és Gyékényes között egy deltavágányra lesz szükség. Teljes pályarekonstrukcióra készül a társaság a Rajka–Hegyeshalom vonalon, továbbá szakaszosra a Pápa és Csorna, valamint a Zalaegerszeg és Rédics közöttin, illetve a Székesfehérvár–Kerta elágazásnál. Teljesen megújul a szombathelyi vasúti csomópont (az első ütem már elkészült), és a zalaegerszegi állomás. A lista része az említett Borostyán-projekt is.
A GYSEV olyan (két és három áramnemű) Vectron mozdonyokkal rendelkezik, amelyeknek kilenc országban van hatósági engedélyük. A két áramnemű Taurus mozdonyok is alkalmasak nemzetközi közlekedésre, de az ETCS irányítási rendszer hiánya miatt várhatóan kiszorulnak több ország vasútvonalairól.
A kibővült hálózaton azonban mindez kevés.
Ezért terítéken van használt járművek beszerzése és bérlése. Ezek dízelmotorvonatok és IC-k lehetnek. Már beérkezett három „hosszú” Schlieren kocsi, vezérlőkocsival. Ezek majd egy még felújítási alatti Taurus mozdonnyal ingavonatként közlekedtethetők. A cél elsősorban a 25-ös (Celldömölk–Boba–Zalaegerszeg–Bajánsenye) vonal kiszolgálása, de e vonatok közlekedhetnek a 15-ös és a 21-es vonalon is.
Vár a GYSEV tizenegy új IC motorvonatot is. Kocsiszekrényük az ősztől a Stadler szolnoki gyárában készül. Az első járművek a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében állnak forgalomba. Lesz rajtuk wifi, klíma, zárt rendszerű WC, konnektor, USB-csatlakozó és információs monitorok. Az utazási sebességük óránként 160 kilométeres. A személyszállításban új Intercity-motorvonatokkal erősít a társaság. A két áramnemű szerelvények ausztriai közlekedésre is alkalmasak.
Öt betűvel hosszabb lesz a Győr-Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. neve a folyamatban lévő bejegyzés alapján. Ezentúl az eddig csak a rövidített elnevezésben szereplő és a köznyelvben használt szóval fog kezdődni: GYSEV Győr-Sopron Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.