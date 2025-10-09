Valami átszakadt a németeknél: egészen hihetetlen, mit művelnek a Szegeden gyárat építő BYD-val

A BYD szeptemberben minden eddiginél több autót értékesített Németországban, ezzel új fejezetet nyitva a kínai elektromosautó-gyártók európai történetében. A KBA, a német Szövetségi Közlekedési Hatóság adatai szerint a vállalat 3255 járművet adott el a hónapban, ami 2225 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Miközben a versenytársak többsége szenved, a BYD elképesztő tempóban hódítja meg Európát – részben annak köszönhetően, hogy a hazai eladások visszaesését külföldi terjeszkedéssel ellensúlyozza / Fotó: NurPhoto via AFP

A CarNewsChina értesülései alapján a harmadik negyedévben a BYD összesen 5495 autót értékesített Németországban, ami 835 százalékos éves növekedés. Az idei év első kilenc hónapjában pedig 11 818 eladásnál tart, ami 560 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

Mindezt úgy, hogy a kínai vállalat csak 2022 októberében lépett be a német piacra – és máris az egyik legdinamikusabban növekvő szereplő.

A kiugró németországi eredmény különösen figyelemre méltó, mivel a többi kínai autógyártó jóval gyengébben szerepel:

a Nio mindössze 20 autót adott el szeptemberben, kettővel kevesebbet, mint tavaly ilyenkor;

a Great Wall Motor Ora márkája 69 eladott járművel 73 százalékos visszaesést szenvedett el, míg a Lotus eladásai a felére estek vissza.

Ezzel szemben néhány kínai szereplő – például a Volkswagen által támogatott Xpeng és a Stellantisszal közös Leapmotor – szintén lendületet kapott. Az Xpeng 241 autót adott el Németországban (630 százalékos növekedés), a Leapmotor pedig 910-et, alig egy évvel a piacra lépése után.

Export ellensúlyozza a BYD kínai visszaesését

A külföldi sikerek létfontosságúak a vállalat számára, hiszen a kínai piacon már látszanak a fáradás jelei. Szeptemberben a BYD csoport globális eladásai 5,9 százalékkal, 393 ezer autóra csökkentek, ezért a cég kénytelen volt éves értékesítési célját 5,5 millióról 4,6 millió járműre mérsékelni.

Eközben viszont a külföldi értékesítések 115,8 százalékkal, 71 256 autóra nőttek. A vállalat célja, hogy 2025-ben egymillió járművet adjon el Kínán kívül – és már most közel jár ehhez: az idei első kilenc hónapban 697 072 külföldi eladást regisztrált, ami 123 százalékos növekedés.

A lendület fenntartásához a BYD logisztikailag is felkészült: a múlt héten befejezte nyolc darab, összesen évi egymillió autó szállítására képes hajóból álló flottájának kiépítését. Az utolsó, BYD Jinan névre keresztelt hajó a napokban állt szolgálatba.