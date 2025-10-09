Deviza
Erre nem számított Brüsszel: nyugat-európai ország akadályozza, hogy Ukrajna megkapja a valaha volt legnagyobb pénzügyi támogatást - 170 milliárd euró a tét, de ezt már Kína sem tűri

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint a bizottságnak az orosz befagyasztott vagyonok felhasználására irányuló terve gyakorlatilag elkobzással egyenértékű.
Andor Attila
2025.10.09, 06:32
Frissítve: 2025.10.09, 08:27

Belgium kijelölte azokat a vörös vonalakat, ameddig orosz eszközöket használhat fel egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására Ukrajnának. Az EU fővárosai versenyt futnak, hogy eloszlassák Belgium aggályait a kölcsönnel kapcsolatban az október 23-i kulcsfontosságú uniós vezetői csúcstalálkozó előtt. Ha megállapodás születik, az megnyitná az utat a blokk számára, hogy röviddel ezután jogi javaslatot terjesszen elő – írja a Politico.

Bart de Wever: Belgium akadályozza a bizottság tervét / Fotó: Belga via AFP

Az EU 27 országa közül Belgiumnak van a legnagyobb kockázata, mivel itt található az Euroclear pénzügyi letétkezelő, amely az orosz állami eszközök nagy részét kezeli.  


A belga kormány attól tart, hogy felelősséget kell vállalnia az Oroszország által benyújtott jogi és pénzügyi követelésekért, és felszólította az összes uniós országot, hogy garantálják a kölcsönt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adófizetők pénzét kell felhasználni a költségek fedezésére.

A belgák szerint a legfontosabb, hogy 

a garanciák nem szűnnek meg automatikusan a szankciók feloldásával. Évekkel később is felmerülhetnek választott bírósági eljárások.

A belgák szerint nem támogatnak semmilyen olyan intézkedést, amely vagyonelkobzásként értelmezhető; jogilag kötelező érvényű, szigorúan végrehajtható garanciákat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az európai országok megosztják az Euroclear és Belgium jelenlegi és jövőbeli kockázatait, valamint egy megállapodást arról, hogy azonnal felszámítják a készpénzt, ha az Euroclearnek vissza kell juttatnia a vagyont Oroszországba, például egy békemegállapodást követően.

A bizottság azt javasolta, hogy a befagyasztott orosz állami eszközökből nyugati államkötvényekbe fektetett 175 milliárd euró készpénzt fordítsanak egy Ukrajnának nyújtott 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására, valamint egy korábbi, a G7-csoport által a háború sújtotta országnak nyújtott hitel visszafizetésére.

Jóvátétel vagy elkobzás? 

A vezetőknek adott nyilatkozatában De Wever azt sugallta, hogy a bizottság terve gyakorlatilag az elkobzással egyenértékű – ezzel cáfolva a bizottság azon álláspontját, miszerint a kölcsön nem járna Oroszország állami vagyonának lefoglalásával.

„A jóvátételi kölcsön és az elkobzás közötti különbségtétel a valóságban rendkívül szűk” – mondta De Wever. „Ha ezeket a vagyontárgyakat hosszabb ideig lefoglalják, a megállapodás kvázi elkobzásnak tekinthető.”

A bizottság bagatellizálta ezeket az aggodalmakat, egy magas rangú tisztviselő hétfőn egy újságíróknak adott tájékoztatón azt sugallta, hogy „Belgium számára a kockázatok korlátozottak [és] szilárd alapunk van azt állítani, hogy ez nem minősül elkobzásnak az uniós jog értelmében”.

De Wever azt is állította, hogy a művelet arra késztetheti különösen a kínai befektetőket, hogy kivegyék az Euroclearnél lévő betéteiket, mivel attól tartanak, hogy a jövőben a tartalékaikat is lefoglalhatják. 
 

