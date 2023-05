Mennyire volt jó a nagyiféle spórolási módszer?

A nagyszüleink nem csak azért vásároltak annyi mindent egyszerre, mert így nem kellett állandóan a boltba ugrálni. Sokszor böngészték az áruházak akcióit, és a jó lehetőségekre ilyenkor azonnal lecsaptak. Ha jó akció volt például a lisztre, akkor megejtették a havi nagybevásárlást a liszt akciója alatt, ezért mindig tele volt a kamra. Viszont ez akármennyire is jól hangzik, nem biztos, hogy összetételében egészséges is.

A nagyi ugyanis főleg szénhidrátban gazdag ételekben gondolkodott. Ez harminc-negyven évvel ezelőtt még teljesen rendben volt, hiszen sokan dolgoztak a földeken, gyárakban – kellett az energia. Manapság viszont sokan irodában dolgoznak vagy munkagépekkel, amivel valljuk be, nem sok kalóriát égetnek el. Ezért a nagyon sok lisztes étel és cukros sütemény már teljesen indokolatlanná vált. Vagyis a nagyi receptúrája sok háztartásban már nem állja meg a helyét. Viszont a módszere annál inkább.

Fotó: Freepik

Nagyiféle módszer modern köntösbe bújtatva, avagy hogy és mit spóroljunk úgy, mint a nagyi?

Kétségtelen, hogy amikor például a Lidl akciós újság ajánlatait nézegetjük, érdemes az akciókra le is csapni, már ha pénzt szeretnénk megtakarítani. Viszont az ételek összetételében ne a nagyi receptúráját kövessük, mert az már sokunk számára rendkívül egészségtelen lesz. Amennyiben kevesebb szénhidrátot, több zöldséget, tejterméket és gyümölcsöt spájzolunk be tonnányi liszt és cukor helyett, már sikerült a modern korhoz igazítani az egész bevásárlást. Sokan félnek attól, hogy a gyümölcsöket nem fogják tudni eltárolni megfelelően. Pedig nagyon egyszerű. Amit nem tudunk lefagyasztani, azt egyszerűen tegyük el napon szárítással vagy befőttként. A házi élelmiszerek készítése egyébként is remek lehetőség a további spórolásra.

Házi készítésű ételek és apróságok, ahogyan a nagyi csinálta

Nagymamáinkról leginkább sokaknak a befőtt jut eszébe. Pedig valójában ettől jóval többféle ételt csináltak. Ráadásul a jelentős részük nagyon egyszerűen elkészíthető. Ha nem szeretnénk például egy kisebb vagyont otthagyni az üzletekben a reggelihez valókért, akkor érdemes sajátkészítésű, kenyérre kenhető krémeket gyártanunk. A vajkrém vajból és tejszínből áll, sokkal olcsóbb összekeverni otthon és ízesíteni, mint megvenni. Készíthetünk továbbá zöldségkrémeket, májkrémet és persze különféle pestókat is. Ezzel pedig már sok pénzt megspóroltunk.

A joghurtokat és más tejes édességeket sem muszáj megvenni. Gyermekünk bizonyára odalesz az ötletért, ha vele együtt készítjük el nagytételben például a gyümölcsös joghurtitalokat vagy a tejszeleteket. Előbbihez csak natúr joghurt, kefir vagy tejföl kell, illetve lekvár. Utóbbihoz pedig tej és zselatin. Ha pedig kicsit továbbgondoljuk az élelmiszerüzletek kínálatát, akkor rájövünk, hogy valóban elképesztő sokféle terméket elő tudunk állítani házilag. Ráadásul sokáig elálló termékekről van szó, amiket töredékáron tudunk elkészíteni.