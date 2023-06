Valódi, értékálló otthonokat építenek, a családi házakba és lakásokba nemcsak a prémium minőségű építőanyagokat, hanem a maximális szakértelmet, odafigyelést is beleteszik.

– Célunk az az alapvető fogyasztói igény kielégítése, hogy a fiatalok szép, igényes, prémium családi és ikerházakba költözhessenek. A küldetésünk megvalósításának alapfeltétele a fogyasztóorientáltság, és az innováció: a vevői igények új, magasabb minőségű kielégítése. Mindenki talál egy otthonos megoldást nálunk, mert mi úgy teremtünk otthonokat, hogy annak kialakításába már a kezdetektől bevonjuk a leendő tulajdonost, az ő ízlésére formáljuk a lakását, hogy valóban otthon érezze magát a család – ajánlja Dr. Sziszák György tulajdonos.

Fotó: Sziszák és Társa Kft.

Biztos háttér

– Cégünk a jelenlegi háborús, inflációs, magas hitelkamattal sújtott környezetben is stabil, pénzügyileg biztos lábakon áll, de amikor a háztartások visszafogták költekezéseiket, óvatosabbak a jövőt érintő befektetésekbe, ez a mi árbevételünket is negatívan érinti sajnos. Ugyanakkor még mindig a nyíregyházi lakásépítő cégek között ott vagyunk a Top 3 ban! Minden projektünknek van olyan része, amire joggal lehetünk büszkék, de ha egyet ki kell emelnünk az a 23 lakásos 20 garázsos, Bocskai-Tóth Árpád utca sarkon lévő társasházunk, amelynek földszintjén 3 üzlet is található.

Fotó: Sziszák és Társa Kft.

Folyamatos fejlődés

– Terveink között szerepel a Búvár utca befejezését követően egy újabb, csendes külvárosi lakópark felépítése a Kincs utcán. Gondolkodunk Nyíregyházán kívül is, szeretnénk Budapesten vagy környékén megvetni a lábainkat. Ugyanakkor a tevékenységeink bővítési lehetőségeit is vizsgáljuk, hisz építeni nem csak lakóingatlanokat lehet. A legfontosabb, hogy továbbra is a mottónk szerint végezzük munkákat, azaz megépítsük, amit a tulajdonosok otthonuknak megálmodtak. Nemcsak egy új házat kapnak így a vevőink, hanem egy új életérzést is. Ezek az évek során is tartják értéküket, évtizedekig nincs gond a házzal, később is népszerűek a vásárlók körében. Nem mellesleg olyan tipp-topp lakásunk lesz, ami a legmodernebb energetikai elvárásoknak is megfelel. Folynak a Mező utcai társasházunk építési munkálatai, nyár végével több családi házat is át fogunk adni. A szegmens nehéz helyzete ellenére is egy eredményes évben bízunk – fejtette ki Dr. Sziszák György, a Sziszák és Társa Kft. tulajdonosa.