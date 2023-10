A prágai központú CPI Property Group magyar leányvállalata, a CPI Hungary jól ismert eklatáns irodaházportfóliójáról, ugyanakkor ne feledkezzünk meg, mára 275 000 négyzetméteren fekvő retail portfóliójáról sem, melyben olyan bevásárlóközpontok kapnak helyet, mint a tavalyi évben teljeskörűen felújított és bérlői mixében is izgalmasan felfrissült Campona, vagy a stabilitására és lojális vásárlóközönségére mindig büszke Pólus. A cégcsoport egyik értékes épülete a megújult Blaha Lujza tér közelében fekvő Europeum Bevásárlóközpont, mely igazi ékszerdoboz boltíves belső tereivel a belváros közepén.

Fotó: CPI Hungary

Az elmúlt években a legnagyobb változás a CPI Hungary kiskereskedelmi területén belül a retail parkoknál zajlott le, hiszen 2022-ben az Immofinanz akvizícióval a Dunakeszi és Soroksári Citymarketek mellé 14 STOP SHOP is csatlakozott. A bevásárlóparkok szárnyalnak, eredményességük a gazdasági kihívások ellenére is töretlen, a házak bérbeadottsága 100%-on teljesít.

Ha a teljes retail portfóliót nézzük, szintén kedvezőek a teljesítménymutatók, hiszen a 97%-os bérbeadottság mellett több, mint 200 brandet tudhatnak házaikban, s évente közel 65 millió látogató tér be retail egységeikbe. 2023 első félévében a látogatószám azonos szinten mozgott, mint előző év azonos időszakában. A cél természetesen az eredmények fokozása, amihez elengedhetetlen üzemeltetői oldalról a folyamatos adaptáció a változásokhoz, a vásárlói szokások lekövetése, és az élményalapú vásárlásra való átállás biztosítása, hiszen ma már inkább élményközpontként kell a bevásárlóközpontokra tekinteni, mintsem üzletek sokaságára.

Hogyan alakul a 2023-as év a CPI-nál a várakozásokhoz mérten?

2023 negyedik negyedévéhez közeledve pozitívabb a vállalat jövőképe, mint az év elején ezt jósolni lehetett. A recesszió hatásai természetesen érződnek, a partnerek kivárnak a szerződéskötésekkel, ugyanakkor az üzemeltetés nem húzta be a kéziféket látogatószámnövelő akciók és felújítások terén.

Fotó: CPI Hungary

A jövőt érintő várakozásokról Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management igazgatója nyilatkozik; „A várhatóan magas éves inflációs ráta (18-19%) és folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek ellenére 16 új bérletiszerződést, 83 hosszabbítást írtunk alá kb. 53.000 m2-re 2023 első három negyedévében. Alapvetően a nagy nemzetközi bérlők terjeszkednek továbbra is, úgy, mint Sinsay, House, Cropp, New Yorker, Sports Direct, TEDI, Flying Tiger. Hozzávetőleg 3.500 m2-re tárgyalunk jelenleg is új bérleti szerződést. A retail piac egészéről elmondható, hogy a kisbérlői bizalom visszaesést mutat a korábbi évekhez képest, új igény alig jelentkezik 50-150 m2-es üzlethelyiség méretben. A fentiek eredményeként a bérlők lényegesen óvatosabbak és megfontoltabbak a bérleti szerződések tárgyalásakor, valamint a megállapodott üzleti feltételeket illetően.”

A retail stratégia alapja a házak színvonalának emelésében, a változó gazdasági környezethez igazított ideális bérlői mix kialakításában, a látogatószám növelésében, valamint az élményvásárlást biztosító vevőfókuszú környezet megvalósításában rejlik, amihez egy kiváló csapat nyújt biztos alapot.