Mi is az énmárka?

Az énmárka lényegében az egyén által kialakított és gondozott nyilvános imázst jelenti, tehát azt, ahogyan mások látnak minket. Ez magában foglalja a személyes értékeket, képességeket, tapasztalatainkat és a közösségi jelenlétünket. Az énmárka segít kitűnni, hozzájárulva a személyes és szakmai sikerekhez.

A megjelenésünk, beszédstílusunk, a szokásaink és az egész személyiségünk fejleszthető, így az énmárka is alakítható. Megfelelő önismerettel és céljaink felismerésével elsajátíthatjuk annak képességét, hogy olyannak láttassuk magunkat olyannak, amilyennek mi magunk szeretnék, hogy lássanak. Ezt a tudatos folyamatot nevezzük önmarketingnek.

Fotó: Resume.io

Hogyan segíthet az álláskeresésben?

Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, érdemes tisztázni magunkban pár dolgot. Többek között azt, hogy mit is várunk az élettől. Milyenek vagyunk jelenleg és milyenné szeretnénk válni? Milyennek látnak minket most az emberek és milyennek szeretnénk, hogy lássanak minket? Milyen munkakörben dolgoznánk szívesen, akár életünk végéig is? Mik az erősségeink, milyen hiányosságaink vannak?

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával már megkaphatjuk az önmarketingünk irányát.

Az első lépések

Manapság már nem csak a vállalkozók számára lehet fontos az énmárka építése. Egy jól kialakított munkavállalói énmárkával ugyanis láthatóvá válhatunk a munkáltatók számára, azaz ránk találhatnak anélkül, hogy bármilyen energiát is fektetnénk magába az álláskeresésbe. De egy erős énmárkával nemcsak akkor lesz könnyebb dolgunk, ha elveszítettük a munkánkat, hanem akkor is, ha mi magunk szeretnénk a változást kezdeményezni.

Mindebben fontos az online jelenlétünk, mint például a saját honlap, valamint a közösségimédia-aktivitásunk. Mindez ugyanis nagyban befolyásolja a rólunk kialakult képet. Nemcsak akkor érdemes foglalkoznunk a profilunk frissítésével, amikor állást keresünk, hanem a szintentartás, a folyamatos építkezés a kulcs.

A rendszeresen frissülő social media profilon kívül az önéletrajzkészítési szokásainkon is érdemes változtatni. Mindig igazítsuk azt az aktuális trendekhez, a megpályázni kívánt álláshoz, és persze az egész összkép igazodjon az énmárkánkhoz, hogy egy egységes képet mutathassunk.

Felkészülés az állásinterjúra

Az állásinterjú előtt való felkészülés jóval összetettebb annál, minthogy átfutjuk a cég weboldalát. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, mélyebb ismeretekre van szükségünk a lehetséges munkaadóról, és sokkal tudatosabbnak kell lennünk! Ma már meg kell tudnunk fogalmazni, hogy hogyan illeszkedik az adott vállalat a karrierünkbe, az értékrendünkbe, a munkavállalói profilunkba.

Általában előre tudhatjuk azt is, hogy ki lesz az interjúztatónk. Ha kutatást végzünk róla, akkor további előnyhöz juthatunk. Például: a kérdező szemszögéből nézve olyan információkat oszthatunk meg vele, amelyek valóban érdeklik. Ezekre az ismeretekre alapozva már sokkal könnyebb dolgunk lesz, ha magunkat kell bemutatni. Napjainkban a munkaadók számára a szakmai hitelesség, a stabilitás és a tudatosság a legfontosabb értékek, ezért ezekre kell összpontosítanunk!

Emellett fontos az is, hogy felkészüljünk a kérdésekre. Sok álláskereső esik bele abba a hibába, hogy nem veszi elég komolyan ezeket, pedig egy-egy jól irányzott kérdés könnyen kizökkenthet minket, és máris oda a magunkról felépített kép! Keressünk rá az interneten a leggyakrabban előforduló interjúkérdésekre, majd a rájuk adott válaszok közül válasszuk ki az énmárkánknak megfelelően a legideálisabbat. Törekedjünk arra, hogy mindig hitelesek maradjunk!

Emlékezzenek ránk!

Az énmárka lényege pont abban rejlik, hogy hogyan tárjuk mások elé a személyiségünket, a gondolatainkat, mennyire és milyen módon hagyunk nyomot másokban. Éppen ezért kerülni kell az interjúkon általánosan elhangzó sablonválaszokat és megfogalmazásokat! A munkaadók ránk kíváncsiak, az egyediségünket fogják díjazni, és nem a begyakorolt mondatokat. Ha kell, akár gyakorolhatunk is otthon a párunkkal vagy egy barátunkkal.

Mire figyeljünk még?

Már szóba került, de nem lehet eléggé hangsúlyozni: az énmárkán kívül fontos tényező még az álláskeresésben az önéletrajz készítése, valamint a személyre szabott kísérőlevél is. Egy gondosan felépített énmárka mellett ezeknek az elkészítése már nem okozhat gondot, de ha mégis segítségre lenne szükség, akkor az interneten már számos platform a rendelkezésünkre áll ezen a téren.

Az önéletrajz készítése során – csakúgy, mint egy interjún – fontos az egyedi értékeink és képességeink kiemelése, mellyel a munkaadó hírnevét is erősíthetjük, ha a pályázatunk sikeres lesz. Az énmárka növeli a siker esélyeit, mivel segít kitűnni a tömegből és meghódítani a kívánt munkahelyet. Legyünk tudatosak az önmarketingben!