Életbe lép a nyugdíjreform: négynapos munkahét és kedvezmény jár annak, aki nyugdíj előtt áll – Magyarország szomszédjában megcsinálták

Számos kedvezményt vezetnek be a nyugdíj előtt állóknak. Délnyugati szomszédunk munkaügyi rendszere több ponton megújul 2026-tól. A reform nemzetközi jó gyakorlatok mintájára készült.
VG/MTI
2025.08.08, 06:51
Frissítve: 2025.08.08, 09:30

Rövidebb munkaidővel dolgozhatnak 2026-tól azok, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz Szlovéniában az új munkaügyi törvény értelmében – jelentette be csütörtökön az illetékes minisztérium. A törvény a jövő év első napján lép életbe, és a várokozások szerint forradalmasítja a szlovén munkaerőpiacot. A tervek szerint növelik a munkanélküli-segélyt, valamint a közmunkásoknak járó támogatásokat, illetve megkönnyítik a fiatalok, a hallgatók és a nyugdíjasok munkavállalását.

Ljubljana, Slovenia, Szlovénia Rövidebb munkaidő vár a nyugdíjazás előtt állókra Szlovéniában
Szlovénia munkaügyi rendszere kicsit átalakul 2026-tól / Fotó: Shutterstock

A legnagyobb változás azonban azokat érinti, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz. Szlovéniában 65 év a nyugdíjkorhatár, ám 60 évesen is nyugdíjba vonulhat az, akinek 40 év szolgálati ideje van.

Az új törvény értelmében az 58 év felettiek, illetve azok, akiknek 35 szolgálati évük van, választhatnak, hogy szeretnék, ha a pénteki munkanapjuk szabad lenne, hosszú hétvégére vágynak, vagy inkább a hatórás munkanapot részesítik előnyben.

Nemzetközi jó gyakorlatok alapján készült a szlovén reform

Az úgynevezett 80-90-100-as modell azt jelenti, hogy a munkaidő 80 százalékáért a fizetés 90 százalékát kapják a járulékok 100 százalékos befizetése mellett.

A szlovén kormány a javaslat kidolgozásakor izlandi, ír és német példákat vett figyelembe, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy a változások bevezetése után nőtt a dolgozók teljesítménye és hatékonysága, illetve csökkent a munkahelyi kimaradások aránya. Egyes szlovén cégek már tesztelték a modellt, amely ott is hatékonynak bizonyult.

A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint, ha a változások pozitív eredményeket hoznak, további módosításokra lehet számítani, például fizetéskiegészítést kapnának a szombaton dolgozók, kötelező karácsonyi bónusz járna mindenkinek, valamint a 38 órás munkahetet is bevezethetnék.

