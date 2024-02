Mivel feladatokat látnak el a baristák?

A baristák kávézókban tevékenykedő vendéglátósok, akik széles körű feladatokat látnak el. Munkájuk nemcsak elsajátított technikai készségeket igényel, hanem nagyfokú kreativitást és kiváló kommunikációs képességeket. Feladatkörükbe többek között az alábbi tevékenységek tartoznak bele:

Kávékészítés : A baristák legfontosabb feladata a kávékészítés, amely folyamathoz különböző kávéfajtákat és kávékészítési módszereket alkalmaznak.

Kávégépek kezelése : A munkájukhoz kávégépeket használnak, beleértve az őrlő- és a főzőberendezéseket, amelyeket a megfelelő módon kell beállítaniuk.

A kávék személyre szabása : A baristák a vendégek egyedi igényeinek figyelembevételével készítik el a kávékat, ideértve többek között a kávé erősségét, a tej típusát vagy a cukormennyiséget.

A vendégek kiszolgálása, tanácsadás : Természetesen a munkakörnek megkerülhetetlen része az elkészült kávék szervírozása, az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása, vagy akár a kávé kiválasztásában való segítségnyújtás is.

Készletellenőrzés: Mindemellett pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a kávékészlet fogyását, és a megfelelő időpontban leadják a szükséges rendeléseket.

Milyen lehetőségek adódhatnak Budapesten?

A budapesti álláskínálat hemzseg a vendéglátós pozícióktól, így akár baristaként is könnyedén adódhat mód a munkavállalásra. Ezt a BudapestAllas.hu weboldala szintén alátámasztja, ahol a napokban is megjelent egy barista munkalehetőség egy országos kávéházlánc révén. A pozíció kapcsán alapvető felelősségként jelenik meg a pozitív vendégélmény megteremtése, illetve a kávézó kínálatának megismerésére való nyitottság.

Ezen felül a baristamunkák esetében jellemző elvárás a baristaképzettség megléte is, amelynek megszerzésében olykor segítséget nyújt a munkáltató. A tanfolyam általában csupán néhány hetet vesz igénybe, vagyis egy gyorsan elsajátítható szaktudásról van szó.

A kávékészítési készségeken túl egyúttal bizonyos személyes tulajdonságokra is szükség van a helytálláshoz. A már említett kreativitás és kommunikációs képességek mellett például kiemelten fontos a vendégközpontú hozzáállás, vagyis hogy a barista készségesen álljon a vendégek rendelkezésére, és türelmesen válaszolja meg kérdéseiket. Lényeges továbbá a precizitás is, hisz a kávékészítés egy pontos és szisztematikus folyamat, ahol az időzítés kifejezetten fontos. Mindemellett pedig a stressztűrő képesség is elengedhetetlen, a kávézókban ugyanis egyes csúcsidőszakok kifejezetten zsúfoltak és pörgősek lehetnek.