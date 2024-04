A jó hír, hogy ti döntötök! Teljesen rendben van, ha egy meghitt hangulatú, kis létszámú esküvőt szeretnétek, ami összhangban van a büdzsétekkel és az értékeitekkel. A lényeg, hogy ez a nap rólatok szóljon, ne mások elvárásairól. Persze ezt megvalósítani nem olyan egyszerű, ha minden fronton irreálisan magas árakkal találjátok szembe magatokat, ezért hoztunk egy kis segítséget.

Fotó: eskuvonkhelyszine.hu

Kezdjétek költségvetés-készítéssel!

Határozzátok meg, mennyit tudtok és szeretnétek szánni a nagy napra, ez segít abban, hogy reális keretek között maradjatok. Nincsenek meglepetések, hiszen tudjátok, mire számíthattok, és nem lépitek túl a saját határaitokat. Ez ráadásul ad egy irányt, lehetővé teszi, hogy a lényegre koncentráljatok, és a pénzt olyan dolgokra osszátok be, amik valóban fontosak számotokra.

Mindezekkel együtt azonban mégiscsak fontos, hogy ne feledkezzetek meg a váratlan kiadásokról sem, így hát azt ajánljuk, tegyetek félre egy kis tartalékot vész esetére. Ha nem használjátok fel, több marad a nászútra vagy a közös otthonotok csinosítására, nem igaz?

Spóroljatok a 2 legnagyobb tételen!

Bármit is álmodtok meg magatoknak, szinte biztos, hogy a költségvetés legnagyobb tétele a helyszín és az étel-ital lesz. Ám szerencsére ezekből a költségekből is le lehet faragni, méghozzá anélkül, hogy bármiről is lemondanátok. Lássuk, hogyan érdemes csinálnotok!

Ugye tudjátok, hogy a hétvégén tartott lakodalmak azért olyan drágák, mert ezek a legnépszerűbb időpontok a házasságkötésre? Menjetek szembe a hagyományokkal, és legyen az esküvő hétköznap! Egy kis létszámú esküvő szállással együtt is sokkal olcsóbb, ha rugalmasak vagytok az időponttal kapcsolatban, és rengeteg kedvezményre számíthattok a szolgáltatóknál is.

Fotó: eskuvonkhelyszine.hu

A menüt szinte minden helyszínen saját étterem szolgáltatja, de még mindig ott a torta és a sütemény ára, ami egy 20-50 fős esküvő esetén sem csekély, és az italokról még nem is beszéltünk! A költséghatékony és igazán személyes megoldás, ha ezeket a közeli családtagokra bízzátok. Ne aggódjatok, az örömszülők többsége alig várja, hogy kivehesse a részét a szervezésből.

Végül pedig ne feledjétek, az a bizonyos nap nem a csillogásról és a luxusról szól, hanem a szerelmetekről. Ha pedig érdekelne titeket egy mesés helyszín kis létszámú esküvőknek, ahol hétköznap rengeteg kedvezmény vár, ismerkedjetek meg a Fenyőharaszt kastélyszállóval!