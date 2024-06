Az MFOI szerepe a közvetlen uniós források lehívásában — Dr. Petri Bernadett, ügyvezető interjúja (x)

Magyarországon a nemzetközi konzorciumokba való bekapcsolódás kihívást jelent, miközben a hazai szereplők számára az EU-s forrásokhoz való hozzáférés is nehezen megvalósítható. Miért áll fenn ez a nehézség, és milyen tényezők játszanak szerepet ebben?

Magyarország esetében több fontos tényező befolyásolja a helyzetet. Mind a három érintett fél – a magyar szereplők, az EU és a közép-kelet-európai régió többi országa – egyaránt csak részben vagy nem megfelelően közelíti meg ezt a problémát.

Fotó: MFOI

Kezdjük a magyar szereplőkkel. Ők hozzászoktak az operatív programok hatékony működéséhez és az ország jól szervezett rendszeréhez, így elsősorban erre összpontosítanak. Másodsorban nem hajlandóak vagy nem szeretnek nemzetközi konzorciumokban részt venni. Harmadsorban az EU-nak is megvan a maga felelőssége, hiszen a kiírások jellemzően a nagyobb országok nagyobb szereplőinek kedveznek, nehezítve ezzel a közép-kelet-európai régió tagjainak bejutását a pályázati piacra. Gyakran olyan feltételeket állapítanak meg, amelyek számunkra teljesíthetetlenek, mint például magas mérlegfőösszeg, foglalkoztatotti létszám, illetve önerő megléte. Ez a helyzet nagyon komplex, és a több tényező együttes hatása miatt nem vagyunk a legsikeresebb országok között. Az irányváltás, amely most elkezdődött, arra törekszik, hogy növelje a magyarországi forráslehívások arányát, és legalább közelítsen az ország lakosságarányos részvételéhez, ami jelenleg több mint 2 százalék. Most ez az arány csupán 1 százalék alatt van. Ha sikerülne elérnünk ezt a célt, akkor regionális szinten mi lehetnénk az elsők, akik kilépnek ebből a helyzetből. Fontos megjegyezni, hogy más közép-kelet-európai országok is számítanak ránk, és nálunk kezdődött meg az a folyamat, amely a helyzet megváltozását célozza meg.