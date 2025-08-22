Úgy megszégyenítette Peking az amerikai Nvidiát, hogy a részvény zuhan – a kínai riválisok pezsgőt bontottak

Az Nvidia megkérte alkatrész-beszállítóinak egy részét, többek között a Samsung Electronicset és az arizonai székhelyű Amkor Technologyt, hogy állítsák le a kifejezetten a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű H20-as csip gyártását – értesült a The Information technológiai szaklap. A Reuters információi szerint az Nvidia a Foxconnt is megkérte, hogy állítsa le a H20-assal kapcsolatos munkálatokat.
Az érintett cégek egyelőre nem reagáltak a CNBC megkeresésére, de a Nvidia részvényeinek ára a hírre 1,9 százalékkal esett a Blue Ocean alternatív kereskedési rendszerben. A gyártás felfüggesztése aggályokat vet fel a H20-as iránti kereslettel kapcsolatban, amely az Nvidia csúcstechnológiájú termékeinek gyengébb teljesítményű változata, és
olyan cégek csipjeivel versenyez, mint a Huawei Technologies és a Cambricon Technologies.
Az utóbbi cég részvényeinek értéke pénteken 10 százalékkal emelkedett, és erősödött a többi kínai csipgyártó is.
Az Nvidia csupán annyit reagált, hogy a cég „folyamatosan módosítja az ellátási láncát, hogy megfeleljen a piaci feltételeknek”.
Az Nvidia és az Advanced Micro Devices (AMD) nemrég kapta meg az amerikai kormány engedélyét arra, hogy félvezetőt értékesítsen Kínának, de a csúcskategóriás csipeket nem adhatja el a világ második legnagyobb gazdaságának.
Az Nvidia sajtójelentések szerint el is kezdett dolgozni egy új csipen, amely megfelel az amerikai exportszabályoknak, de a pekingi kormány gyorsan keresztbe tett: figyelmeztette a kínai vállalatokat, hogy kerüljék az Nvidia és AMD mesterségesintelligencia-csipjeit, különösen azok állami és nemzetbiztonsági célokra való használatát.
A kínai kiberbiztonsági hivatal be is rendelte az Nvidia képviselőjét a H20-assal kapcsolatos nemzetbiztonsági aggodalmak miatt, és részletesebb információkat kért a csipről. Amerikai illetékesek ugyanis felvetették, hogy fontolgatják, miképpen lehetne jobb helyzetkövető képességgel felszerelni a félvezetőket.
Az amerikai cég vezérigazgatója, Jensen Huang pénteken azt mondta, hogy meglepődött, amikor Peking kifejezte ezeket az aggályokat, és megismételte, hogy a H20-as nem tartalmaz ilyen funkciókat és hátsó ajtókat sem.
Huang, aki éppen Tajvanon van, hogy egyeztessen a Taiwan Semiconductor Manufacturing vezetőivel a hamarosan piacra dobandó Rubin csipről, azt is elmondta, hogy az Nvidia tárgyalásokat folytat Washingtonnal a H20-as lehetséges utódjáról, bár ez a Trump-kormánytól függ.
Nem a mi döntésünk Kínának új terméket, a H20-as utódját kínálni mesterségesintelligencia-adatközpontokhoz. Ez természetesen az amerikai kormányon múlik
– közölte egy rögtönzött tájékoztatón a repülőtéren. „Párbeszédben állunk velük, de még túl korai lenne erről dönteni” – tette hozzá a Bloomberg tudósítása szerint.
Nem világos, hogy a The Information cikke a H20-as új gyártására vagy a befejezetlen MI-gyorsítók készleteire vonatkozik-e, de a portál szerint halmozódnak a félkész félvezetők az Amkornál, amely olyan ügyfelek számára csomagolja a csipeket, mint az Nvidia.
Eladatlan készletekkel rendelkezik az Nvidia is, amelyeket a kínai üzlettel reméltek ledolgozni.
