Megtette első nyilatkozatát a Mol a Barátság vezeték elleni ukrán támadásról: ezt állítja az olajvállalat

Először szólalt meg a Mol azt követően, hogy csütörtök éjjel – ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt – az ukrán hadsereg támadást intézett a Barátság vezeték infrastruktúrája ellen. Nem sokkal később Szijjártó Péter hivatalos reakciót tett közzé a közösségi oldalán. A Barátság vezeték elleni ukrán támadás a Munkácsot ért orosz rakétázás bosszújaként is értelmezhető, csakhogy ezzel éppen a magyaroknak okoz kárt Kijev.
Egészen pontosan az történt, hogy az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerei a Brjanszki területen lévő Unecsa kőolajszivattyú-állomásra mértek csapást. Ezt az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka, Robert Brovgyi (hívójelén „Magyar”) jelentette be a Telegramon.
Az Unecsa kőolajszivattyú-állomás a Barátság kőolajvezeték-rendszer főcsomópontjának legnagyobb egysége, amely a Transznyeft holdinghoz tartozik. Az állomás fő feladata a kőolaj szállítása a mintegy 9000 kilométer hosszú vezetékrendszeren keresztül.
Szűk tíz napon belül ez már a harmadik támadás a Barátság vezeték ellen.
Lapunk cikke után nem sokkal megjelent a magyar kormány hivatalos reakciója Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. A Barátság vezeték Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcskérdés: a gazdaság működtetéséhez elengedhetetlen orosz olaj ebből a forrásból érkezik. Ez azonban most ismét megszakadt.
A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!
– közölte Szijjártó Péter.
A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy az újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak. Arra is kértük az olajtársaságot, hogy kommentálja Kijev lépését. A Mol válasza nem sokkal ezelőtt érkezett meg, ebben a konkrét kérdésekre nem tértek, de adtak egy általános helyzetértékelést a történtekről.
A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált
– szögezte le a társaság. A Mol a korábbi támadásokra is hasonlóan reagált. Tény, hogy a Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó háború során, és a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.
Ugyanakkor az jelenleg ismeretlen, hogy az ukrán fél által okozott kár ezúttal milyen mértékű. A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását.
Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Hazánk emellett 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal is rendelkezik. Az Energy Institute statisztikai évkönyve szerint hazánk kőolajfogyasztása tavaly napi 170,6 ezer hordót tett ki, azonban a nyári csúcsszezonban a fogyasztás ennél magasabb lehet.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre. Bőséges stratégiai készletek tehát rendelkezésre állnak. Az orosz–ukrán háború elmúlt három és fél éve során már korábban is érték támadások a Barátság kőolajvezetéket, sőt a szállítások sem most állnak le először. Ahogy említettük, a korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken.
Hogy ez most is így történik-e majd, az a következő napokban elválik. Mindenesetre a publikált hivatalos videó tanúsága szerint a rajtaütés pusztító erejű volt.
