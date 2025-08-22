Erősödéssel startolt a BUX, szárnyal a Duna House

A meghatározó európai tőzsdeindexek csökkentek a nyitás utáni percekben.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok csütörtökön közös nyilatkozatot adott ki, amelyben új részleteket tettek közzé kereskedelmi megállapodásukról.

Ebből kiderült, hogy az EU 750 milliárd dollár értékben szándékozik energiát vásárolni Amerikától, és hogy Washington 15 százalékra csökkentette a vámot az Európából származó autókra és autóalkatrészekre. Az utóbbi módosítás visszamenőlegesen, augusztus 1-jétől lép hatályba.

Idegesek a befektetők Jerome Powell, az amerikai jegybank, azaz a Fed elnöke délutáni beszéde előtt, amelyet a wyomingi Jackson Hole-i jegybankár-találkozón tart meg – emelte ki Stephen Innes, a SPI Asset Management elemzője.

Egy héttel ezelőtt a piac még 90 százalékra becsülte az amerikai kamatcsökkentés valószínűségét szeptemberben, ami mára az erősebb beszerzési menedzseradatok és a komorabb elemzői vélemények nyomán 70 százalékra esett vissza, azaz borúlátóbbak lettek a befektetők.

A forint csekély mértékben tovább gyengült. Az euróért 396,85 forintot kell adni a bankközi devizapiacon.