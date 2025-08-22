Orbán Viktor minden családot érintő intézkedést jelentett be – nem szűnik meg az árrésstop

A kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbították az árrésstopot.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése, árrésstop meghosszabbítva”.
Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel
– írta posztjában a miniszterelnök.
Május végén a kormány úgy döntött, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a meghosszabbítást. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban ismertette, hogy folyamatosak az ellenőrzések, a boltok nagy többsége érvényesíti az árrésstopot.
Orbán Viktor márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. A miniszterelnök elmondta, hogy az elmúlt időszakban a tojás esetében az árrés 40 százalék, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint 80 százalék volt.
Később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent.
A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket (munkabér, rezsi, karbantartások), az adókat, illetve ebből termelik ki a profitot is.
Ez az, aminek a mértékéből visszavett a kormány, vagyis lényegében haszonárstopot vezetett be.
A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy a drágulási ütem magasabb a várakozásnál, így nem várható az alapkamat csökkenése a közeljövőben.
Az élelmiszerárak alakulása kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrésstopok mérsékelték az árak emelkedését, míg Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arról beszélt, hogy a kormányzati intézkedések hatását kínálati oldali sokkok, például az állatállományt tizedelő járványok oltották ki.
Regős Gábor jelezte:
hiszen azok kivezetése mintegy 1,5 százalékkal dobná meg a drágulás ütemét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.