német gazdaság
Bundesbank
GDP
recesszió

Németország tovább flörtöl a visszaeséssel, játszanak Európa idegeivel

Lefelé módosították a német statisztikusok a második negyedéves gazdasági adatokat. A német GDP a korábban becsültnél jobban gyengült április–júniusban, egyelőre nincs jele annak, hogy Németország kilábalna a recesszióból.
D. GY.
2025.08.22., 10:47
Fotó: Shutterstock

A német GDP a vártnál nagyobb mértékben zsugorodott a második negyedévben. A gyártók teljesítménye jóval gyengébb volt azt követően, hogy az év elején az amerikai üzleti megrendelések megugrottak a vámok elkerülése érdekében.

Germany, Németország német ipar, német gazdaság kihívások, GDP, német GDP
Még az előzetesen közöltnél is gyengébb lett a német GDP – hogy lesz ebből fellendülés? / Fotó: Shutterstock

A bruttó hazai termék 0,3 százalékkal csökkent az előző három hónaphoz képest – közölte pénteken a nemzeti statisztikai hivatal, amely lefelé módosította a korábbi mínusz 0,1 százalékos előzetes adatot. A beruházások szintén jelentős visszahúzó erőt képeztek, 1,4 százalékkal estek vissza, miközben a lakossági fogyasztás jóval kisebb mértékben támogatta a gazdaságot, mint korábban vélték. 

Az ipari termelés jóval gyengébben teljesített a korábban becsültnél 

– áll a statisztikai hivatal közleményében.

 

A visszaesés újabb csapás Európa legnagyobb gazdaságának, szertefoszlatja a reményeket, hogy hamarosan kilábalhat a kétéves recesszióból, amely az orosz–ukrán háború kitörése után kezdődött. 

A GDP 2025 első három hónapjában 0,3 százalékkal nőtt, de ez részben az Egyesült Államokba irányuló export előrehozásának volt köszönhető.

Júliusban az Európai Unió megállapodást kötött Donald Trump elnökkel, amelynek értelmében a térségből érkező szállítmányok többségére 15 százalék vámot vetnek ki – ezt német ipari körökben élesen bírálták. A gazdaságot továbbá gyengíti a lanyha globális növekedés, a geopolitikai bizonytalanság, valamint a régóta fennálló problémák, mint az elöregedő munkaerő és a túlzott bürokrácia.

Bundesbank: még jó, ha stagnál a német GDP 

A Bundesbank csütörtöki havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a GDP a harmadik negyedévben egyáltalán nem biztos, hogy nő; a legvalószínűbb forgatókönyv a stagnálás. Ugyanakkor 

az új kormány védelmi és infrastrukturális kiadások nagymértékű növelésére vonatkozó tervei némi optimizmust hoztak, ezek hatása várhatóan 2026-ban jelentkezik. 

A hét elején a S&P Global Németországra vonatkozó beszerzésimenedzser-indexe azt mutatta, hogy augusztusban a magánszektor aktivitása váratlanul felgyorsult, feléledtek a remények, hogy az ipar három éve tartó visszaesése a végéhez közeledik.

Megkönnyebbülést okozott a német ipar, aztán a szívünkhöz kaptunk – mégis nagyon kell a béke

Egy sor országban okoz zűrt, nálunk is, ha ők gyengélkednek. A német ipar kilátásairól alkotott képünket, amelyet az elbocsátási hullám hírei határozták meg, szépen felkavarják a csütörtökön érkezett adatok.

