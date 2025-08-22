Németország tovább flörtöl a visszaeséssel, játszanak Európa idegeivel

A német GDP a vártnál nagyobb mértékben zsugorodott a második negyedévben. A gyártók teljesítménye jóval gyengébb volt azt követően, hogy az év elején az amerikai üzleti megrendelések megugrottak a vámok elkerülése érdekében.

Még az előzetesen közöltnél is gyengébb lett a német GDP – hogy lesz ebből fellendülés? / Fotó: Shutterstock

A bruttó hazai termék 0,3 százalékkal csökkent az előző három hónaphoz képest – közölte pénteken a nemzeti statisztikai hivatal, amely lefelé módosította a korábbi mínusz 0,1 százalékos előzetes adatot. A beruházások szintén jelentős visszahúzó erőt képeztek, 1,4 százalékkal estek vissza, miközben a lakossági fogyasztás jóval kisebb mértékben támogatta a gazdaságot, mint korábban vélték.

Az ipari termelés jóval gyengébben teljesített a korábban becsültnél

– áll a statisztikai hivatal közleményében.

A visszaesés újabb csapás Európa legnagyobb gazdaságának, szertefoszlatja a reményeket, hogy hamarosan kilábalhat a kétéves recesszióból, amely az orosz–ukrán háború kitörése után kezdődött.

A GDP 2025 első három hónapjában 0,3 százalékkal nőtt, de ez részben az Egyesült Államokba irányuló export előrehozásának volt köszönhető.

Júliusban az Európai Unió megállapodást kötött Donald Trump elnökkel, amelynek értelmében a térségből érkező szállítmányok többségére 15 százalék vámot vetnek ki – ezt német ipari körökben élesen bírálták. A gazdaságot továbbá gyengíti a lanyha globális növekedés, a geopolitikai bizonytalanság, valamint a régóta fennálló problémák, mint az elöregedő munkaerő és a túlzott bürokrácia.

Bundesbank: még jó, ha stagnál a német GDP

A Bundesbank csütörtöki havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a GDP a harmadik negyedévben egyáltalán nem biztos, hogy nő; a legvalószínűbb forgatókönyv a stagnálás. Ugyanakkor

az új kormány védelmi és infrastrukturális kiadások nagymértékű növelésére vonatkozó tervei némi optimizmust hoztak, ezek hatása várhatóan 2026-ban jelentkezik.

A hét elején a S&P Global Németországra vonatkozó beszerzésimenedzser-indexe azt mutatta, hogy augusztusban a magánszektor aktivitása váratlanul felgyorsult, feléledtek a remények, hogy az ipar három éve tartó visszaesése a végéhez közeledik.