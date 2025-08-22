Németország tovább flörtöl a visszaeséssel, játszanak Európa idegeivel

A német GDP a vártnál nagyobb mértékben zsugorodott a második negyedévben. A gyártók teljesítménye jóval gyengébb volt azt követően, hogy az év elején az amerikai üzleti megrendelések megugrottak a vámok elkerülése érdekében.
A bruttó hazai termék 0,3 százalékkal csökkent az előző három hónaphoz képest – közölte pénteken a nemzeti statisztikai hivatal, amely lefelé módosította a korábbi mínusz 0,1 százalékos előzetes adatot. A beruházások szintén jelentős visszahúzó erőt képeztek, 1,4 százalékkal estek vissza, miközben a lakossági fogyasztás jóval kisebb mértékben támogatta a gazdaságot, mint korábban vélték.
Az ipari termelés jóval gyengébben teljesített a korábban becsültnél
– áll a statisztikai hivatal közleményében.
A visszaesés újabb csapás Európa legnagyobb gazdaságának, szertefoszlatja a reményeket, hogy hamarosan kilábalhat a kétéves recesszióból, amely az orosz–ukrán háború kitörése után kezdődött.
A GDP 2025 első három hónapjában 0,3 százalékkal nőtt, de ez részben az Egyesült Államokba irányuló export előrehozásának volt köszönhető.
Júliusban az Európai Unió megállapodást kötött Donald Trump elnökkel, amelynek értelmében a térségből érkező szállítmányok többségére 15 százalék vámot vetnek ki – ezt német ipari körökben élesen bírálták. A gazdaságot továbbá gyengíti a lanyha globális növekedés, a geopolitikai bizonytalanság, valamint a régóta fennálló problémák, mint az elöregedő munkaerő és a túlzott bürokrácia.
A Bundesbank csütörtöki havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a GDP a harmadik negyedévben egyáltalán nem biztos, hogy nő; a legvalószínűbb forgatókönyv a stagnálás. Ugyanakkor
az új kormány védelmi és infrastrukturális kiadások nagymértékű növelésére vonatkozó tervei némi optimizmust hoztak, ezek hatása várhatóan 2026-ban jelentkezik.
A hét elején a S&P Global Németországra vonatkozó beszerzésimenedzser-indexe azt mutatta, hogy augusztusban a magánszektor aktivitása váratlanul felgyorsult, feléledtek a remények, hogy az ipar három éve tartó visszaesése a végéhez közeledik.
Egy sor országban okoz zűrt, nálunk is, ha ők gyengélkednek. A német ipar kilátásairól alkotott képünket, amelyet az elbocsátási hullám hírei határozták meg, szépen felkavarják a csütörtökön érkezett adatok.
