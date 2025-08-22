Oda látogatott Varga Mihály, ahol befektetésre ajánlották a forintot, és tenger a pénz

„A célunk az, hogy a nemzetközi monetáris politikai együttműködéseink között az amerikai Feddel is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot” – jelentette ki Varga Mihály, aki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve által szervezett Economic Policy Symposiumon vesz részt. Az Egyesült Államokban, ahová a magyar jegybankelnök látogatott, az egyik kedvelt befektetési eszközzé vált a magyar forint azok körében, akik a dollár gyengülésére kívánnak rákereskedni.

Varga Mihály: kulcsfontosságú a nemzetközi jegybanki együttműködés / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteki közleménye kiemelte, hogy az elmúlt éveket a sorozatos globális válságok jellemezték, amelyek következtében felértékelődött a jegybankok nemzetközi együttműködése is. A jegybankelnök ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a nemzeti bankok feladata most az, hogy megőrizzék az óvatos monetáris politikát, miközben fenntartják a pénzügyi stabilitást. Varga Mihály emlékeztetett, hogy a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi. A vámbejelentéseken túl az orosz–ukrán háború fejleményei továbbra is befolyásolják a globális befektetői hangulatot, a nemzetközi pénzügyi piacok pedig érzékenyek a beérkező hírekre.

Az MNB elnöke elmondta, hogy a jelenlegi környezetben a piaci stabilitás fenntartásához nemzetközi viszonylatban is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika. Tekintettel arra, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, a Magyar Nemzeti Bank is különös hangsúlyt helyez az óvatos és türelmes monetáris politikára, valamint az inflációs várakozások horgonyzására, ami az árstabilitás elérésének egyik mozgatórugója.

Varga Mihály hozzátette, hogy a bizonytalan időkben kulcsfontosságú az is, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. A jegybank ennek szellemében indította útjára a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját is, amely

hazai forrásokból,

kedvezményes és gyors hitelt

jelent majd a beruházni vágyó kisvállalkozásoknak.

A magyar–amerikai pénzügyi kapcsolatokról szólva a jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az MNB legutóbbi adatai szerint az amerikai tőkebefektetés-állomány Magyarországon már megközelítette a 10 milliárd eurót. Ezzel a hazánkba irányuló beruházások tekintetében az Egyesült Államok a harmadik helyet foglalja el a legjelentősebb külföldi befektető országok sorában.