Oda látogatott Varga Mihály, ahol befektetésre ajánlották a forintot, és tenger a pénz

„A célunk az, hogy a nemzetközi monetáris politikai együttműködéseink között az amerikai Feddel is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot” – jelentette ki Varga Mihály, aki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve által szervezett Economic Policy Symposiumon vesz részt. Az Egyesült Államokban, ahová a magyar jegybankelnök látogatott, az egyik kedvelt befektetési eszközzé vált a magyar forint azok körében, akik a dollár gyengülésére kívánnak rákereskedni.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteki közleménye kiemelte, hogy az elmúlt éveket a sorozatos globális válságok jellemezték, amelyek következtében felértékelődött a jegybankok nemzetközi együttműködése is. A jegybankelnök ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a nemzeti bankok feladata most az, hogy megőrizzék az óvatos monetáris politikát, miközben fenntartják a pénzügyi stabilitást. Varga Mihály emlékeztetett, hogy a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi. A vámbejelentéseken túl az orosz–ukrán háború fejleményei továbbra is befolyásolják a globális befektetői hangulatot, a nemzetközi pénzügyi piacok pedig érzékenyek a beérkező hírekre.
Az MNB elnöke elmondta, hogy a jelenlegi környezetben a piaci stabilitás fenntartásához nemzetközi viszonylatban is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika. Tekintettel arra, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, a Magyar Nemzeti Bank is különös hangsúlyt helyez az óvatos és türelmes monetáris politikára, valamint az inflációs várakozások horgonyzására, ami az árstabilitás elérésének egyik mozgatórugója.
Varga Mihály hozzátette, hogy a bizonytalan időkben kulcsfontosságú az is, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. A jegybank ennek szellemében indította útjára a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját is, amely
jelent majd a beruházni vágyó kisvállalkozásoknak.
A magyar–amerikai pénzügyi kapcsolatokról szólva a jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az MNB legutóbbi adatai szerint az amerikai tőkebefektetés-állomány Magyarországon már megközelítette a 10 milliárd eurót. Ezzel a hazánkba irányuló beruházások tekintetében az Egyesült Államok a harmadik helyet foglalja el a legjelentősebb külföldi befektető országok sorában.
Az ázsiai részvénypiac enyhén emelkedett pénteken a bizonytalan kezdés után, az aggodalmaskodó kereskedők Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédére várnak az éves Jackson Hole-i szimpóziumon . A pénzügyi piacok azt remélik, hogy Powell jelzést ad a szeptemberi kamatcsökkentés valószínűségéről, tekintettel a munkaerőpiac gyengülésének legutóbbi jeleire és a rövid távú gazdaságpolitikai kilátásokra.
A piacok idegesen várják a rendkívül fontos Jackson Hole-i beszédet – mondta a Reutersnek Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia közgazdásza és devizastratégája Sydney-ben.
Döntögeti a rekordokat a forint árfolyama a külföldre nyaralni utazók örömére, az exportálók bánatára: az euró ellenében 11 havi, a dollárral szemben több mint kétéves a forintcsúcs. Van egy divatos magyarázat – a Donald Trump kikényszerítette fordulat az ukrajnai háború ügyében –, és két másik is. A Bloomberg összeállítása most azt sugallja, az erősödés trend, egy meglepő és egy kevésbé meglepő újabb magyarázattal, amerikai forrással. Annak is érdemes tovább olvasni, akit érdekel, mi egyébben látnak fantáziát az árfolyamok befolyására kiváló tűzerővel rendelkező amerikai befektetők.
A közép- és kelet-európai devizák a fő haszonélvezői a növekvő piaci optimizmusnak azt illetően, hogy a minapi történelmi jelentőségű európai vezetői találkozó Trumpnál a Fehér Házban arra késztetheti Zelenszkij ukrán elnököt és orosz kollégáját, Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek – foglalta össze Piotr Matys, az In Touch Capital Markets Ltd. devizaelemzője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.