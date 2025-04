Ismét elindult a nevezés a Virágos Magyarország versenyre (x)

Tavaszi versenyláz

A tavasszal együtt ismét eljött a környezettudatos, lakóhelyüket szépíteni vágyó közösségi hősök, virágzó közösségek mozgósításának ideje. Idén 2025. május 15-ig lehet nevezni a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre. Önkormányzatok pályázhatnak többek között szépen gondozott parkjaikkal, virágba borított főterükkel vagy akár a legnagyobb kánikulában is árnyékot adó, ápolt fasoraikkal. Itt a kiváló lehetőség, hogy a települések lakókörnyezetük alakításáért tett erőfeszítéseiket, közösségi összefogással születő zöldprojektjeiket ismét megmutassák az egész országnak.

Fotó: Virágos Magyarország

Virágos települések, virágzó közösségek

A Virágos Magyarország ugyanis nem csupán egy megmérettetés, hanem egy közösségeket építő és jobbító mozgalom is, amely immár 32. éve hozza lázba az országot. Tavaly 353 település indult a verseny több mint 50 különböző kategóriájában– ez is bizonyítja, hogy hazánkban rengeteg, lakóhelyére igényes és azt szépíteni vágyó, elkötelezett közösség van. Az esztétikus és zöld településkép pedig nagyban hozzájárul falvaink és városaink turisztikai vonzerejének és gazdasági versenyképességének növeléséhez.

Nevezés és értékes díjak

A hazai települések május 15-ig jelentkezhetnek a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon. Idén is településméretek szerinti, öt kategóriában hirdetik meg a versenyt. A szervezők ezúttal is várják a határon túli magyar ajkú közösségek nevezését. A verseny varázsa már régóta túlmutat a színpompás környezeten. A zsűri az esztétikum mellett ugyanis kiemelten értékeli a fenntarthatóságot, a közösségi szerepvállalást és az innovációt is. Ezekben a kategóriákban számos minisztérium és szakmai szervezet díjaiért vetélkedhetnek a közösségek.

Fenntartható jövő, élhetőbb lakókörnyezet

A verseny fővédnöke, Borbás Marcsi szerint környezetük iránti elkötelezettségüket a települések leginkább klímaváltozást tűrő fák, virágok ültetésében és olyan, innovatív zöldfelület-gondozási technológiák alkalmazásában mutathatják meg, melyek elősegítik a növények egészségének megóvását is. Az életmód-influenszer úgy látja, a településvezetés mellett sok esetben a helyi kisközösségek a „zöldgondolkodás” mozgatórugói: összefogásukkal ők bizonyítják be évről évre, hogy a zöldebb, fenntarthatóbb élettér kialakításával mindenki csak nyerhet.