Jogvédelmi biztosítás – céges biztonsági háló jogi viták esetére (x)

Mi az a jogvédelmi biztosítás?

A jogvédelmi biztosítás célja, hogy fedezze a biztosított vállalkozás jogi érdekeinek érvényesítésével vagy védelmével kapcsolatos kiadásokat. Ez magában foglalja az ügyvédi díjakat, peres és peren kívüli eljárások költségeit, igazságügyi szakértők díját, valamint a bírósági eljárásokkal járó illetékeket. Egyes konstrukciók még a mediációs költségek térítését is vállalják, ha az alternatív vitarendezés válik szükségessé.

A vállalkozás szempontjából ez azt jelenti: nem kell attól tartani, hogy egy jogvita miatt hónapokra megbénul a működés vagy elúszik a tartalék.

Kiknek ajánlott?

A jogvédelmi biztosítás gyakorlatilag minden vállalkozás számára releváns, de különösen ajánlott azoknak a cégeknek, akik:

gyakran kötnek szerződéseket ügyfelekkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal,

munkavállalókat alkalmaznak,

gépjárművet vagy ingatlant használnak üzleti célokra,

nagy értékű áruk vagy szolgáltatások körül tevékenykednek,

fokozottan ki vannak téve felelősségi vagy károkozási kockázatnak.

Milyen előnyei vannak?

Pénzügyi biztonság

A jogi eljárások költségei az esetek többségében előre kiszámíthatatlanok, és akár milliós összegekbe is kerülhetnek. A biztosítás kiszámítható, alacsony havi díjért cserébe átvállalja ezeket.

Hozzáférés profi jogi képviselethez

A szerződés keretében a biztosító jogi partnerhálózata révén szakszerű, tapasztalt ügyvédek segítik a céget.

Nyugalom vészhelyzetben

A cégvezetőknek nem kell krízishelyzetben ügyvédet keresniük vagy tanácstalansággal küzdeniük – a biztosító azonnal lép, és végigkíséri a folyamatot.

Megelőzés és konfliktuskezelés

A jogvédelmi biztosítás nem csupán a már kialakult jogi problémák kezelésében segít, hanem megelőző jelleggel is hatékony. A szolgáltatás keretében a vállalkozások jogi szakértőktől előzetesen is kérhetnek tanácsot, így elkerülhetővé válhatnak a félreérthető szerződéses helyzetek vagy vitás ügyek. Ezáltal a cégek jelentősen csökkenthetik a konfliktusok kialakulásának esélyét, megőrizve üzleti kapcsolataik stabilitását és reputációjukat is.