Az elvárásoknál mindig többre törekszik a RUMED Kft. (x)

Fotó: Rumed Kft.

Mára a piaci területünkön lévő legnagyobb ipari megrendelőket is ki tudjuk szolgálni. Az utóbbi években Nyíregyháza rendkívül vonzó lett a külföldi nagyvállalatok körében, s ahogy az itteni cégek növekednek, úgy nekünk is tartani kell a lépést – fejtette ki Ruszki Péter, és hozzátette: speciális gépek felújítási, javítási, karbantartási munkálatait látják el, emellett egyedi gépek tervezését, gyártását és ehhez kapcsolódóan ezeknek az installálását, telepítését, beüzemelését is végzik a megrendelői telephelyeken. Évek óta folyamatosan alkalmazzák az ipar által felkínált új műszaki megoldásokat a hatékony hibaelhárítás és a gépek üzembiztonságának növelése érdekében.

Korszerű, impozáns RUMED üzletház

Kereskedelmi területünk a legjelentősebb fejlődésen két évvel ezelőtt ment keresztül, amikor a László utcai telephely fejlesztésének köszönhetően modern, kényelmes, világos, 300 négyzetméteres eladótérben várjuk partnereinket kibővített termékportfólióval. Ezzel a korszerűsítéssel az itt dolgozó kollégák munkakörülményei is nagy mértékben fejlődtek. Óriási a termékkínálatunk, több tízezerféle termékkel dolgozunk, melyekből több mint 15 ezerféle termék csak az üzletünkben, raktárról elérhető.

Fotó: Rumed Kft.

Ennek a cikktörzsnek a karbantartása, rendszerben történő kezelése is óriási munkát és nagy pontosságot igényel. Fejlődésünk egyik motorja az integrált vállalatirányítási rendszerünk, melyet több, mint tíz éve fejlesztünk és működtetünk. A professzionális ügyviteli rendszerünk egyre gyorsabb, egyre profibb program, amihez a munkatársaink is teljes mértékben alkalmazkodnak és folyamatosan tanulnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a munkaerő megtartására, nemcsak a modern, biztonságos és egészséges körülmények biztosításával, hanem a fejlődési lehetőségekkel is. A kollégák nyitottak a folyamatos képzésekre. Ahhoz, hogy a gyorsan változó piaci környezetben lépést tudjunk tartani, elengedhetetlen a munkatársak továbbképzése. Az SKF, valamint a többi szállító is megköveteli a mindig friss tudást, és ezt a végfelhasználók is elvárják – részletezte Ruszki Tamás, aki már öt éve cégvezetőként erősíti a RUMED családi vállalkozást.