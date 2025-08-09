Még olcsóbb: csökken a fogyókúrás gyógyszerek ára – forradalom tört ki az elhízás ellen

Egyre több amerikai fedezi fel: a GLP-1 fogyókúrás gyógyszerek költsége részben vagy egészben megtérül az étkezési kiadások csökkenésével, miközben a közvetlen lakossági árak és a piaci verseny is új modelleket kínál, amelyek megfizethetőbbé teszik a súlycsökkentő szereket.

A GLP-1 típusú fogyókúrás gyógyszerek ára gyorsan csökken, miközben egyre többen fedezik fel: az ételre költött kiadásaik mérséklődése szinte fedezi a havi kezelést / Fotó: BSIP via AFP

Az Egyesült Államokban már háromnegyed részben túlsúlyos vagy elhízott felnőtt lakosság mellett az olyan GLP-1 típusú gyógyszerek, mint a Wegovy (Novo Nordisk) vagy a Zepbound (Eli Lilly) óriási sikert aratnak. Ezek a szerek jelentős súlycsökkenést idéznek elő, ám a listaáron még mindig havi több mint 1000 dollárba kerülnek.

Emiatt a legtöbb munkáltató nem vállalja a támogatásukat, így körülbelül 100 millió embernek magának kell megoldania a finanszírozást.

A politikai válasz nem késett: az inflációcsökkentési törvény 2022-ben beemelte a GLP-1 gyógyszereket azon szerek listájára, amelyek esetében az állami Medicare program áralkut kezdeményezhet.

Az amerikai elnök is felszólalt, mondván: ha a gyógyszergyártók nem csökkentik az árakat, „minden eszközt bevet” a költségek letörése érdekében. Connecticut állam pedig már a generikus változatok gyártására kér szövetségi engedélyt, még a szabadalmi védelem lejárta előtt.

Tombol a fogyókúrás gyógyszerek piaca

A szektor viszont már megelőzte a törvényhozókat. Bár a biztosítók továbbra sem fedezik tömegesen ezeket a szereket, az igény magas:

a PwC szerint az amerikaiak 30–35 százaléka érdeklődik a használatuk iránt;

válaszul a gyártók közvetlen lakossági árakat vezettek be, biztosító nélkül;

így már 499 dollárért is elérhető a kezelés – a korábbi ár feléért.

A piaci verseny tehát működik, és a jövőbeli készítmények tovább fokozhatják az árcsökkenést.

Ráadásul ezek a szerek nem is olyan drágák, mint amilyennek tűnnek. Egy átlagos amerikai háztartás havi ételkiadása 600 és 1400 dollár között mozog. Egy 2024-es tanulmány szerint a GLP-1 szereket használók ételre és italra fordított költése havonta átlagosan 240 dollárral csökkent. A Cornell Egyetem kutatása szerint fél év használat után 5,5 százalékkal csökkent a bevásárlásra, 8,6 százalékkal pedig gyorséttermekre és kávézókra fordított kiadás.

Ha ehhez hozzávesszük az elhízással összefüggő egészségügyi kiadások csökkenését, felmerül a kérdés: valóban szükség van állami beavatkozásra, árplafonokra és szabadalmi kiskapukra?

Lehet, hogy nincs. Ehelyett a munkáltatók nyújthatnának havi 100–200 dolláros hozzájárulást egészségügyi megtakarítási számlákon keresztül, így a dolgozók könnyebben hozzáférhetnének a készítményekhez. A készpénzes vásárlás pedig egyszerűbbé és olcsóbbá tenné az ellátást: nem kellene küzdeni a biztosítók előzetes engedélyeivel és a bürokráciával.