Vízhiányt hirdettek a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén: jól gondolja meg, aki mégis odautazik

A tartós szárazság miatti vízhiány veszélyezteti Törökország idegenforgalmát, ami az ország egyik fontos bevételi forrása. Az egyik legnépszerűbb turistacélpont, Izmir környékén olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a hatóságok napi tíz órára korlátozták az ivóvízellátást, magában Törökország 3. legnagyobb városában pedig napi hat órára.

A vízhiány jelei egyértelműek, kiszáradnak a tározók / Fotó: Anadolu via Reuters

A környéket ellátó víztározó szinte teljesen száraz, a maximális vízmennyiségnek csupán 3 százaléka maradt a medencében.

Az elsődleges ok a szárazság, ami csak rosszabb lesz: klímaszakértők szerint a Földközi-tenger medencéjében a következő évtizedekben jelentősen zuhan majd a csapadékmennyiség,

a globális felmelegedés következtében gyakoribbak és súlyosabbak lesznek az aszályok.

A helyiek szerint a másik ok a turizmus. „A medencék vize elpárolog a melegben, a szállodákban naponta mossák a vendégek törülközőit, a turisták meg minden nap akár háromszor-ötször is lezuhanyoznak. Micsoda pazarlás” – dohogott az AFP francia hírügynökség tudósítójának egy ottani lakos.

Megoldás lenne, ha tengervízzel töltenék fel a szállodai úszómedencéket / Fotó: AFP

A helyzet illusztrálására elmondta, hogy a szülei idejében még 8-10 méteres mélységből kellett csak felhúzni a vizet a kútból – most 170 méterig kell lemenni.

Esőért imádkoznak, miközben dőlnek a melegrekordok

Törökországnak ezen a részén tavaly ősz óta szinte alig esett eső, és egyes szakértők szerint az ország területének 88 százalékát fenyegeti az elsivatagosodás. A múlt héten a mecsetekben már esőért imádkoztak, miközben júliusban országszerte sorra dőltek meg a hőségrekordok,

50,5 Celsius-fokig felkúszott a hőmérő higanyszála.

A helyzetet azonban valóban rontják a turisták, akik „kétszer-háromszor több” vizet fogyasztanak, mint a helyiek. Selma Akdogan, az izmiri környezetvédelmi hivatal munkatársa azért sürgeti a hatóságokat, hogy a szállodákkal tengervízzel töltessék fel az úszómedencéket, és gyep helyett kevésbé vízigényes növényeket telepítsenek a kertekbe.

Nem marad víz öntözésre / Fotó: AFP

A turizmus azonban kulcsfontosságú az ország gazdasága számára. Tavaly 62,23 millió külföldi látogatott az országba, 9 százalékkal több az előző évinél, amivel megelőzték Olaszországot és 4. helyen végeztek a világrangsorban

Franciaország,

Spanyolország

és az Egyesült Államok mögött.

Az ágazat 61,1 milliárd dolláros bevételt termelt, 8,3 százalékkal többet a 2023-asnál.