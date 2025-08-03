Otthon Start program: nincs mese, beszélni kell a kötelezettségekről – a devizahitel réme fenyeget, de a kormány szakított a múlttal

Augusztus elején bemutatott Otthon Start programmal az Orbán-kormány egy ütőképes konstrukciót hívott életre és tárta szélesre az otthonteremtési támogatások kapuját. A fix 3 százalékos hitel új távlatokat nyit, hiszen a jelenleg a legmagasabbak közé tartozó magyar lakáshitel-kamatláb helyett a program révén érkező fix 3 százalék olyan, mintha közel húsz helyet ugranánk előre az EU-s lakáshitelkamatláb-ranglistán. Magyarországon kifejezetten magas az ingatlantulajdonosok aránya, a 40 év felettiek 80 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él. Ugyanakkor a 18–40 év közöttieknél ez az arány csupán 40 százalék.
Az Otthon Start program arra fókuszál, hogy a fiatalokat hozzásegítse az első lakásuk megvásárlásához, de nincs életkori megkötés, és a gyermekvállalás sem feltétel, mint a CSOK Plusznál. A friss jogszabályt itt mutattuk be részletesen. A fix kamatozású 3 százalékos hitel biztonságos, kiszámítható belépő az ingatlanpiacra azok számára, akik saját lakás vásárlásában gondolkodnak, de félnek a hitelektől, a megugró kamatoktól – rajtuk van a nyomás, hogy egy hosszabb futamidő, a gazdasági környezet változásai mennyivel emelik a törlesztőrészletet. A fix kamat ezt az érzetet csökkentheti.
Felelős magatartás a kormányzat részéről, hogy a 3 százalékos hitel megjelenése óta különböző fórumokon, kampányszerűen hívja fel a figyelmet arra, hogy a kedvezményes konstrukciók, a futamidő végéig fix törlesztőrészlet ellenére az otthonteremtési támogatás egy komoly vállalás, ami kötelezettségekkel jár.
Az ember adóssá válik, a hitelt fizetni kell, akár több évtizeden át, ami akkor is terhet jelent, ha a hitelre jelentős hatást gyakorol az infláció: törlesztők a fizetésekkel ellentétben csökkenhetnek. A Facebookon visszatérő jelleggel megjelennek azok a kalkulációk is, ahol példákon keresztül mutatják be, hogy a felvett összegeknél pontosan mekkora az önerő, mekkora havi nettó jövedelem szükséges, és mekkora lesz a törlesztőrészlet.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a kormány megbízásából még azt is elmagyarázta, mennyivel kell kell többet fizetni, ha az Otthon Start programmal párhuzamosan elérhető, a legfeljebb 4 millió forintos kamatmentes munkáshitelt beforgatjuk az önerőbe. A rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési támogatásban ugyanis ez is lehetséges.
A döntéshozói szerepvállalás, a jó gyakorlatokra ösztönzés nem a véletlen műve, hiszen a kezesként, vagy adóstársként az otthonteremtési hitelbe beszálló szülők biztosan, de a program által megcélzott fiatalok is nagy eséllyel emlékeznek arra, hogy a devizahitel-állomány átértékelődése, és a kamatok emelkedése 2008-tól kezdődően
A devizahiteles adósoknak jelentős nehézségeket jelentett a hirtelen megugró törlesztési terhek teljesítése, és a nem teljesítő hitelek állománya – illetve aránya is – a hitelintézeti szektorban. Az akkori szocialista kormányzat a külföldi tulajdonú bankoknak kedvezve engedte szabadjára devizahiteleket. A támogatott forinthitelektől megfosztott magyar családok arra kényszerültek, hogy devizahiteleket vegyenek fel, elsősorban svájci frankban, emiatt pedig 2008 után, amikor a forint árfolyama összeomlott, óriási adósságspirálba kerültek, és elvesztették otthonaikat, ingósságaikat – emlékeztet rá az Origo.
Bár a helyzet kezelésére a kormányzat – együttműködve a jegybankkal – több intézkedést is hozott a 2010 és 2015 közötti időszakban, így 2010 márciusában a jelzáloghiteleknél maximálták a hitel/fedezet arányt, elindult a kedvezményes végtörlesztés folyamata, bevezették az árfolyamgátat, elindították a Nemzeti Eszközkezelő Társaságot, forintosították a devizaalapú jelzáloghiteleket, vagy életre hívták az adósságfék-szabályokat,
az előző kormány legtragikusabb intézkedése máig ott él az emberekben.
Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője a Világgazdaság Szaldó című podcastjában arról beszélt, több felmérés is készült arra vonatkozóan, hogy milyen a lakosság pénzügyi bevonódottsága – milyen mértékben vesz igénybe pénzügyi szolgáltatásokat és mekkora a bizalma a pénzügyi közvetítőrendszerrel szemben. Sajnos mindkét mutató alapján a nemzetközi összehasonlításokban Magyarország a lista alján helyezkedik el: a lakosság bizalma alacsony, amit a szakértő szerint a devizahiteles válságnál előfordult problémákkal lehet magyarázni.
Máig komoly lélektani hatása is van tehát annak, hogy a magyar háztartások ódzkodnak az eladósodástól
A futamidő végig fix 3 százalékos hitel alkalmas arra, hogy a rossz berögződések enyhüljenek, teljesen helyreálljon a bizalom. Kiszámítható, a fiataloknak lehetőséget teremt arra, hogy bődületes összegek elköltése helyett albérletből saját lakásba költözzenek, mivel az alacsony kamatszint mellett az is előfordulhat, hogy egy lakáshitel havi törlesztőrészlete alacsonyabb lesz, mint ugyanannak az ingatlannak a bérleti díja. Már az 5-6 százalék körüli kamatok is fűtik a lakáshitelpiacot, nemhogy az Otthon Start programban szavatolt 3 százalék, ezért a gazdaságot is tovább pörgetheti.
