Építkezés a jövőbe, biztos alapokon – „Ön megálmodja, mi megépítjük!” (x)

Több mint két évtizedes múlttal, stabil pénzügyi háttérrel és elkötelezett csapattal vált a régió egyik meghatározó szereplőjévé.

A vállalat 2000-ben kezdte meg működését, kezdetben lakóépületek befejező munkálataival, majd a gazdasági kihívásokra reagálva fokozatosan tért át az építőipari kivitelezésre. A 2015-ös évtől kezdődően kizárólag magasépítéssel foglalkozik, és mára teljes generálkivitelezői portfólióval rendelkezik. A tulajdonos és ügyvezető, Dr. Sziszák György víziója mentén a vállalat folyamatosan újít, reagál a piac változásaira, és egyensúlyt teremt a lakossági igények és a hosszú távú fejlesztések között.

A cég versenyelőnyét nemcsak saját szerkezetépítő leányvállalata (House and Dream Kft.) és megbízható alvállalkozói köre jelenti, hanem az a kivételes hozzáállás is, amely minden projektet személyes ügyként kezel. A lakóingatlan-fejlesztések során kiemelten figyelnek a minőségre, az energiahatékonyságra, a modern megoldásokra, a városkép megőrzésére, az élhető terek kialakítására, valamint a fenntarthatóságra. A modern és környezetbarát megoldások ma már természetes részét képezik projektjeinknek, ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez. A Kalevala sétányon épülő társasház, a Kossuth utcai társasház, a Gólyahír, illetve a Kollégium közben zajló lakópark-építés mind a tudatos városfejlesztés és a piaci érzékenység példái.

A Sziszák és Társa Kft. küldetése világos: olyan otthonokat építeni, amelyek nemcsak falakból, hanem jövőképből állnak. Ez a filozófia tesz bennünket megbízható partnerré a lakáskeresők, a befektetők és a régió fejlődését támogató szereplők számára. A cég működésében kiemelt szerepet kap a tudatos ügyfélkezelés és kapcsolattartás is. A „Biztos alapok, tudatos jövő!” nem csupán szlogenünk lehetne, hanem működésünk lényegének tömör megfogalmazása is egyben.