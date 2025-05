Környezetközpontú tanácsadás és gyártás – 31 éve a hazai KKV-k szolgálatában (x)

Az EUROADVANCE Consulting and Technologies Kft. több mint 30 éve sikeresen tevékenykedik a tanácsadói piacon, a kisvállalkozói pályázatoktól kezdve a multicégek egyedi kormánydöntésen (EKD) alapuló projektjeit is segíti. Három évtized alatt több mint ezer ügyfél bízta ránk fejlesztési elképzeléseit. Kiemelkedő, hogy az elmúlt 3 évben 50 milliárd forint nettó értékű beruházás menedzselését bízták ránk, mely jól jelzi partnereink elégedettségét. Fontos kihívás számunkra az edukáció is, ezért 8 éve veszünk részt az ígéretes közgazdászok duális egyetemi képzésében. A vállalat olyan, a vármegyénkben egyedi szakmai eseményeket is szervez ügyfeleinek, mint az április 24-ei Tavasznyitó Konferencia a Széchenyi Család Alapítvány bevonásával. A 120 férőhelyes konferenciatermünkben vendégül láthattuk előadóként az Agrárkamara elnökét és az Agrárminisztérium IH vezetőjét, így ügyfeleink első kézből kaphatták meg a legfontosabb információkat. Ezen a rendezvényen mutattuk be mobilapplikációnk új változatát, melynek segítségével hétről hétre minden vissza nem térítendő támogatási lehetőségről részletes információt kapnak a fejlesztések külső finanszírozásában gondolkodó cégek és egyéni vállalkozók.

Tavasznyitó Konferencia 2025 / Fotó: Euroadvance Kft.

Cégünk vezetője a Pályázati Tanácsadók Országos Szövetségének alelnökeként számos határokon átnyúló projektben képviseli hazánkat, sok-sok jó gyakorlatot hozva Kelet-Magyarország vállalkozóinak.

Az EUROADVANCE cégcsoport a fenntarthatóság és innováció terén végzett munkájával kiemelkedő szereplővé vált a mezőgazdasági, valamint az élelmiszeripari szektorban is, és 2024-ben újabb mérföldkövet ért el, amikor elindította Magyarország első biopolimer-alapú csomagolóanyag-gyártó üzemét Nagykállóban. Az üzem kizárólag növényi eredetű alapanyagokat használ, célja pedig zöldalternatívát kínálni a műanyag csomagolások helyett, folyamatosan bővítve termékkínálatát. Jelenleg zöldség-, gyümölcs- és gombatálcák gyártásával foglalkozunk, de a jövőben még több fenntartható csomagolóanyag fejlesztése is tervben van.