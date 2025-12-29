Deviza
Milliárdokat értek 2025-ben ezek a káprázatos klasszikusok – mutatjuk az idei év legdrágább autóit

Az idén is jó évet zártak a klasszikus járművekkel foglalkozó aukciós házak, hiszen rengeteg – dollárban számolva – hét- és nyolcszámjegyű értékesítés történt.
VG
2025.12.29, 16:16

Számos ismert aukciós ház (Gooding & Company,Bonhams, Broad Arrow Auctions stb.) uralja a klasszikus autók piacát, mind közül azonban az RM Sotheby's a piacvezető. A szektor egyik legdrámaibb változása azonban az online aukciós platformok térnyerése volt a hagyományos élő aukciókkal szemben. Már 2023 előtt is gyorsan növekedtek az olyan oldalak, mint a Bring a Trailer (BaT), de a tavalyi év igazi fordulópontot jelentett: 2024-ben ugyanis az online aukciós tranzakciók száma már meghaladta az élő tranzakciókat. 2025-re pedig nemcsak, hogy több autót adtak el online, hanem az online értékesítés dollárban kifejezett volumene is jóval meghaladta az élő aukciós eladásokat. Ez pedig hatalmas összeg, tekintve, hogy a legjobb és legritkább autók árai évről évre csúcsokat döntenek.

Képeken a 2025-ben eladott legdrágább négykerekűek (illusztráció) Fotó: Shutterstock
Képeken a 2025-ben eladott legdrágább négykerekűek (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Ezek voltak 2025-ben a legdrágábban eladott négykerekűek

10. 1955 Ferrari 375 MM Berlinetta  - 9.465.000 dollár (3,11 milliárd forint)

image

9. 1959 Ferrari 250 GT Spider Competizione  - 9.465.000 dollár (3,11 milliárd forint)

image

8.1993 Ferrari F40 LM by Michelotto - 11.005.000 dollár (3,6 milliárd forint)

image

7. 1966 Ford GT40 Mk II Coupe 13.205.000 dollár (4,3 milliárd forint)

image

6. 2001 Ferrari F2001 - 18.802.000 dollár (6,2 milliárd forint)

image

Ha kiváncsi az 5 legdrágábban elkelt autóra, kattintson az Origo oldalára.

