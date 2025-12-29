Bedöntötte egy ázsiai ország olajtermelését a pusztító ukrán dróncsapás – Kijev új ellenlábast szerezhet magának

Miközben a világ az orosz-ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatos hírekre figyel, egy harmadik ország számára is egyre nagyobb problémát okoznak az elhúzódó harcok. Kazahsztán olajtermelése mintegy 6 százalékkal csökkent decemberben, ami elsősorban a Chevron által kezelt hatalmas Tengiz olajmező termelésének visszaesésnek a következménye. A termelés pedig amiatt csökkent, hogy egy ukrán dróntámadás megrongálta Oroszország fekete-tengeri exportterminálját.

A Kaszpi-tengeri terminál elleni támadás jelentősen visszavetette Kazashztán olajtermelését / Fotó: Caspian Pipeline Consortium / Reuters

A Reuters megjegyezte, hogy Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a támadásokat az orosz energiainfrastruktúra ellen, mivel igyekszik csökkenteni Moszkva bevételeit és katonai erejét. Ráadásul ezek a támadások már nemcsak orosz földön érik az infrastruktúrát.

A november 29-i dróntámadás a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium Juzsnyaja Ozerejevka olajterminálján – amely Kazahsztán olajexportjának nagyjából 80 százalékát kezeli – megzavarta Kazahsztán és Oroszország olajértékesítését. A kazah kormány elítélte az ukrán támadást, és a hasonló műveletek befejezésére szólította fel Kijevet.

Fontos olajmezőt rongált meg az ukrán dróntámadás

Kazahsztán a világ 12. legnagyobb olajtermelője. Az ország olaj- és gázkondenzátum-termelése december 1-28. között 6 százalékkal csökkent a novemberi átlagos szinthez képest, miután napi 1,93 millió hordóra esett vissza. Ezen belül a Kazahsztán északnyugati részén, a Kaszpi-tenger északkeleti partján található Tengiz olajmező termelése december 1-28 között 10 százalékkal mérséklődött, napi 719 800 hordóra csökkent.

A Chevron, amelynek részvételét az olajmező fejlesztésében 1990-ben Mihail Gorbacsov szovjet vezető hagyta jóvá, tavaly januárban 48 milliárd dolláros bővítési programba kezdett Tengizben. A fejlesztés célja az volt, hogy a termelést napi 1 millió hordó olajegyenértékre, vagyis a globális olajtermelés közel 1 százalékára növeljék, azonban az exportkorlátozások visszavetették a cél elérésére irányuló erőfeszítéseket.

A novemberi dróntámadás miatt Kazahsztán zászlóshajója, a CPC Blend exportja decemberben 14 hónapja nem látott alacsony szintre csökkent. A CPC terminál az amerikai és európai olajipari óriások, a Chevron, az Exxon Mobil, az Eni és a Shell által Kazahsztánban működtetett olajmezőkből származó olaj rakodási pontja. A Reuters szerint csak Kazahsztánból a terminálon keresztül exportált olaj mennyisége decemberben eddig 19 százalékkal csökkent a novemberi átlaghoz képest, és 1,082 millió hordó/napra esett vissza. A CPC viszonylag kis mennyiségű orosz olajat is exportál.