SmartMan 2025: Az ipari digitalizáció a versenyképesség kulcsa (x)

A programsorozat első állomása a SmartMan Konferencia, amelyet 2025. szeptember 11-én rendeznek meg a Bosch Innovációs Kampuszon. A szakmai fórum célja, hogy feltérképezze az ipari digitalizáció makrogazdasági hatásait, és iránymutatást adjon a vállalatoknak és befektetőknek a következő évek fejlesztési és beruházási döntéseihez.
A nap folyamán plenáris előadások és panelbeszélgetések keretében mutatják be, hogyan hat a digitalizáció a magyar gazdaság versenyképességére, milyen kihívások várnak a KKV-kra és nagyvállalatokra, illetve milyen szerepe van az innovációnak és az oktatásnak az ipar átalakulásában.
A konferenciát követően 2025. szeptember 15–26. között kerül sor a SmartMan Fesztiválra, amely országszerte közel 100 helyszínen nyújt betekintést az ipar jövőjébe. A látogatók gyárakban, egyetemeken és kutatólaborokban láthatják működés közben a robotika, mesterséges intelligencia és automatizációs megoldásokat.
Ez a befektetők számára is fontos üzenettel bír: a digitalizáció nem elmélet, hanem működő, skálázható technológia, amely mérhető hatékonyságnövekedést hoz. A fesztivál azt mutatja meg, miként alakítja át az ipari digitalizáció a termelési folyamatokat, csökkenti a költségeket, és erősíti a magyar vállalatok globális versenyképességét.
A SmartMan 2025 egyedülálló alkalom arra, hogy a látogatók, befektetők és ipari szereplők testközelből ismerjék meg az ipari digitalizáció legújabb technológiáit. A konferencia stratégiai betekintést ad a magyar és nemzetközi gazdaságot formáló trendekbe, míg a fesztivál több mint száz helyszínen bizonyítja be, hogy az automatizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia valós üzleti értéket teremtenek.
A rendezvény lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők személyesen lássák, milyen megtérülést kínálnak a digitalizációs beruházások, hogyan csökkenthetők a költségek, és miként válhatnak a magyar vállalatok versenyképesebbé a globális piacon. A SmartMan így nemcsak szakmai élményt, hanem befektetési iránymutatást is ad, legyen szó ipari szereplőkről, befektetőkről vagy a digitalizációban rejlő új piacokat kereső cégekről.
